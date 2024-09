Jeune fille intoxiquée avec une vapoteuse au cannabis Wax pen. - Le ministre Dubé attend-il qu'un jeune décède pour agir ?

QUÉBEC, le 21 sept. 2024 /CNW/ - Jeudi dernier, les Coops de l'information rapportaient une inquiétante nouvelle1 à l'effet qu'une jeune adolescente de Gatineau a souffert du syndrome d'hyperémèse cannabinoïde (SHC) suite à la consommation de cannabis avec un wax pen, une vapoteuse à cannabis populaire chez les jeunes. La Coalition des droits des vapoteurs du Québec (CDVQ) accuse le gouvernement du Québec et le ministre Christian Dubé d'avoir contribué largement à ce phénomène lorsqu'ils ont aboli les saveurs dans le vapotage à l'automne 2023.

Même si ce produit est interdit au Québec, il est très facile de s'en procurer sur le web, en Ontario ou dans les réserves autochtones. Pour la CDVQ, cette situation était malheureusement prévisible car la prohibition des saveurs a permis au marché noir de proliférer et du même coup, inciter les consommateurs à se procurer leurs produits sur le web et être ainsi exposés à une panoplie d'autres produits illégaux et dangereux. « Comme nous l'avions prédit et mentionné au ministre Dubé à maintes reprises, le gouvernement a littéralement contribué à créer un marché illicite en poussant les consommateurs, dont les jeunes, à explorer d'autres sources d'approvisionnement. Bien entendu, ces sites web vendent n'importe quoi et plusieurs produits, comme le wax pen, qui sont très dangereux » a déclaré Valerie Gallant, porte-parole de la Coalition des droits des vapoteurs du Québec. La CDVQ se demande aussi quel est le plan du gouvernement pour mettre fin à la vente en ligne, qui est, rappelons-le, illégale au Québec depuis 2015 ?

Phénomène en pleine croissance

Dans l'article, les médecins consultés témoignent de leur inquiétude face à ce phénomène croissant : « On est tellement habitués maintenant que les infirmières au triage voient des patients - qui n'ont pas de maladie connue - qui sont pliés en deux, parlent d'une douleur aiguë de 10 sur 10, raconte-t-elle. Il y en a qui arrivent en ambulance parce qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe, parce qu'ils sont inquiets, ils ont tellement mal. » Et pour le simple hôpital de Gatineau « C'est au moins de cinq à dix cas par semaine...».

« Avec l'abolition des saveurs dans le vapotage, le ministre Dubé a vraiment créé un problème de santé publique au Québec. Les jeunes vapotent plus que jamais, le nombre de fumeurs a augmenté de 36 %2 depuis abolition des saveurs et maintenant, les jeunes sont exposés à des produits encore plus dangereux. Si la situation perdure, j'ai vraiment peur qu'on apprenne un jour la mort d'un jeune comme cela est arrivé aux États-Unis en 2019. J'espère que le ministre est conscient de la situation et qu'il agira promptement. » de conclure Valerie Gallant.

___________________________________ 1 https://www.lesoleil.com/actualites/sante/2024/09/19/wax-pen-pour-une-ado-cetait-presque-incontrolable-les-vomissements-5KCK7BHSXFCSTLZQ4JA2R7PUC4/

2 Sondage Léger disponible sur : https://www.droitsdesvapoteurs.ca/



Source : Mme Valerie Gallant, porte-parole, Coalition des droits des vapoteurs du Québec, Téléphone : 581 984-0984, Courriel : [email protected]