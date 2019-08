Jerry Dias est élu président national par acclamation et Unifor a une première femme secrétaire-trésorière nationale

QUÉBEC, le 20 août 2019 /CNW/ - Jerry Dias a été élu par acclamation président national d'Unifor et Lana Payne a été choisie comme secrétaire-trésorière d'Unifor au congrès national du syndicat à Québec.

« Je suis enchanté de continuer à diriger ce grand syndicat. Nous avons encore beaucoup de travail à faire, la lutte pour la justice sociale ne s'arrête pas et nous avons une excellente équipe de direction pour nous guider au cours des trois prochaines années », a déclaré Jerry Dias, qui entame maintenant son troisième et dernier mandat de trois ans comme président national.

Lana Payne remplace Bob Orr qui prend sa retraite après 35 ans de militantisme syndical.

« Je suis très reconnaissante envers nos membres et j'ai hâte de travailler fort avec notre formidable famille d'Unifor afin de faire des gains pour les travailleuses et travailleurs de tout le Canada », a déclaré Lana Payne, qui a déjà été directrice de la région de l'Atlantique d'Unifor.

Deux nouveaux directeurs régionaux ont également été élus aujourd'hui lors du troisième congrès statutaire du syndicat.

Linda MacNeil, auparavant directrice locale de la région de l'Atlantique, remplace Lana Payne à titre de directrice de la région de l'Atlantique.

Renaud Gagné a été élu au Conseil québécois et a été acclamé par les membres parmi l'équipe des trois principaux dirigeants d'Unifor.

Gavin McGarrigle, directeur local de la C.-B., a été choisi comme directeur de la région de l'Ouest en remplacement de Joie Warnock, qui deviendra adjointe au président national et dirigera les efforts d'Unifor sur les questions autochtones.

Naureen Rizvi, ancienne directrice locale à Toronto et directrice du secteur des télécommunications, demeurera directrice de la région de l'Ontario.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Kathleen O'Keefe, représentante aux communications d'Unifor, à l'adresse kathleen.okeefe@unifor.org ou au numéro 416-896-3303 (cellulaire).

Related Links

http://www.unifor.org