JENNIFER DORNER, NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 27 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Musée d'art contemporain de Montréal est heureux d'annoncer aujourd'hui l'arrivée de Mme Jennifer Dorner comme directrice générale adjointe. Relevant de John Zeppetelli, directeur général et conservateur en chef, Jennifer Dorner assumera la supervision de l'ensemble de l'administration et des opérations du musée ainsi que du projet de transformation architecturale du Musée.

« Je suis ravie de me joindre à l'équipe du MAC en ce moment très important dans l'évolution du musée. C'est dans un esprit de collaboration que je commence cette aventure - j'ai hâte de travailler avec mes collègues, les partenaires, les bénévoles et les diverses communautés à l'heure où nous écrivons ce nouveau chapitre du MAC », affirme Jennifer Dorner, directrice générale adjointe du MAC.

« C'est avec grand plaisir que nous accueillons Jennifer Dorner dans notre équipe. Jennifer possède une belle expérience dans le domaine des arts et sera une complice professionnelle incroyable pour continuer à offrir une programmation de grande qualité au public. Je suis convaincu qu'elle participera activement au rayonnement du MAC et de ses différentes initiatives », a exprimé John Zeppetelli, directeur général et conservateur en chef du MAC.

Suite à l'obtention de son diplôme de maîtrise en beaux-arts à l'Université Western Ontario, Jennifer Dorner a dirigé divers organismes artistiques dont, à titre de directrice nationale, l'Alliance des arts médiatiques indépendants de 2005 à 2013, période pendant laquelle elle a également siégé au comité directeur de la Coalition canadienne des arts. De 2014 à 2019, elle a occupé le poste de directrice de la galerie de la Faculté des beaux-arts de l'Université Concordia, où elle a aussi été gestionnaire du Bureau de l'engagement communautaire. En juin 2017, Jennifer a été nommée membre du conseil d'administration du Conseil des arts du Canada (CAC) pour un mandat qui prendra fin en août 2023 et, dans le cadre de ses responsabilités au sein du CAC, elle siège au Comité exécutif de la Commission canadienne pour l'UNESCO. Elle termine tout juste son mandat (mars 2020 à octobre 2022) en tant que productrice déléguée de POP Montréal. Son parcours professionnel l'a également amené à donner plusieurs conférences dans le milieu culturel et à collaborer à la rédaction de divers articles et publications.

