OTTAWA, ON, le 19 nov. 2021 /CNW/ - Au nom de Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, l'honorable Ralph E. Goodale, haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, a remis la Médaille de la bravoure à Jehangir Faisal. La cérémonie a eu lieu le 19 novembre 2021, à Londres, au Royaume-Uni.

Jehangir Faisal, M.B.

Londres (Royaume-Uni)

Le 28 juin 2018, Kyle Busquine, Julio Cabrera et Jehangir Faisal ont secouru un homme malvoyant qui venait de tomber sur les rails du métro de Toronto, en Ontario. L'homme, qui se trouvait à la station Broadview, direction ouest, a accidentellement dépassé le quai et est tombé sur les rails, se blessant gravement la jambe dans sa chute. Messieurs Busquine, Cabrera et Faisal se trouvaient tous à des endroits différents sur le quai lorsqu'ils ont entendu les appels à l'aide de cet homme. Ils se sont tous les trois précipités vers lui et ont sauté sur les rails. Sans savoir quand le prochain train devait arriver, et conscients des voies électrifiées, ils ont agis rapidement et avec précaution pour remonter l'homme blessé sur le quai. Les trois sauveteurs sont restés avec lui jusqu'à l'arrivée des services de sécurité des transports.

Kyle Busquine et Julio Cabrera recevront leur insigne à une date ultérieure.

Au sujet des décorations pour actes de bravoure

En 2022, on célébrera le 50e anniversaire des décorations pour actes de bravoure. Les décorations pour actes de bravoure visent à reconnaître des personnes ayant fait preuve d'un altruisme exceptionnel dans des circonstances dangereuses ou des circonstances très périlleuses. Créées en 1972 par Sa Majesté la reine Elizabeth II, les décorations canadiennes pour actes de bravoure symbolisent la gratitude de la nation envers les personnes qui défient l'instinct de survie et risquent leur vie pour sauver ou protéger leurs semblables. Pour de plus amples renseignements ou pour proposer la candidature d'une personne digne de cette distinction, rendez-vous sur https://www.gg.ca/fr/distinctions/.

