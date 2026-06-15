Jefo, Cintech et l'ITAQ s'unissent pour créer le CIRRAA, nouveau Collectif d'Innovation, de Recherche et de Référence en Agro-Alimentaire au Québec

Ce collectif structurant vise à accélérer le développement, la validation et l'adoption d'innovations par les entreprises agroalimentaires du Québec, en réunissant, au sein d'une même organisation, des expertises industrielles, scientifiques et académiques, ainsi que des infrastructures de recherche appliquée et d'essais en conditions réelles.

Inspiré des modèles de laboratoires d'innovation industriels et des meilleures pratiques à l'international, le CIRRAA se distingue par sa capacité à créer un lien direct entre la recherche, l'expérimentation et les applications industrielles. Cette complémentarité unique permet de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'idée jusqu'à la mise en marché.

Un accès à des infrastructures et expertises de pointe

Le CIRRAA donnera accès à un réseau d'infrastructures et de plateformes spécialisées en alimentation animale, production agricole et transformation alimentaire, ainsi qu'à des services de recherche appliquée, d'accompagnement technologique, de transfert de connaissances et de formation spécialisée.

Le collectif prévoit également le développement de nouvelles infrastructures majeures, dont un centre de recherche dédié à l'innovation en production avicole sur le campus de l'ITAQ, à Saint-Hyacinthe.

Une meunerie expérimentale, implantée à proximité des installations actuelles de Jefo Logistique, viendra compléter l'offre en permettant un environnement contrôlé dédié aux essais. Ainsi, les tests pourront être réalisés de manière plus agile et rigoureuse, sans impacter les opérations quotidiennes des meuneries commerciales, accélérant significativement le développement et la validation des innovations. Ces investissements bénéficient d'une enveloppe budgétaire de 25 millions de dollars.

Un levier structurant pour la compétitivité de l'industrie

Par la mise en commun de ressources, d'expertises et d'infrastructures, le CIRRAA contribuera à :

accélérer le développement et la validation de nouvelles technologies;

soutenir l'innovation en alimentation animale et en transformation alimentaire;

renforcer le transfert de connaissances vers les entreprises;

former une relève hautement qualifiée;

et favoriser l'émergence de projets collaboratifs à forte valeur ajoutée.

Le CIRRAA se veut également un collectif ouvert, appelé à rassembler d'autres partenaires souhaitant contribuer à l'innovation et à la croissance du secteur agroalimentaire.

Une première formation spécialisée dès l'automne 2026

Le collectif lancera à l'automne 2026 une première formation spécialisée certifiante sur les poudres et ingrédients alimentaires. Destinée aux professionnels et aux entreprises du secteur, cette formation visera à favoriser l'adoption de nouvelles technologies et le développement de compétences avancées.

Citations

« Le CIRRAA s'inscrit pleinement dans notre vision de faire progresser durablement la nutrition animale et l'industrie agroalimentaire. En unissant nos forces, nous contribuons à renforcer la capacité d'innovation du secteur et à accroître la compétitivité de nos industries, tout en faisant rayonner avec fierté le savoir-faire québécois sur la scène mondiale. »

-- Jean-François Fontaine, vice-président, Groupe Jefo

« Avec le CIRRAA, une entreprise qui souhaite développer sa capacité de production des ingrédients, pourrait bénéficier d'infrastructures allant du champ au laboratoire et au centre de transformation tout en assurant la formation pour la déployer ».

-- Jean Lacroix, président-directeur général, Cintech agroalimentaire

« L'ITAQ est fier de participer à cette initiative qui renforce les liens entre notre bureau de la recherche et l'industrie, au bénéfice de la relève et du développement du secteur agroalimentaire. »

-- Karine Mercier, directrice générale, ITAQ

« Cette initiative, qui vise à rendre accessible à l'industrie le futur Centre de recherche sur la volaille annoncé récemment par Jefo, s'inscrit dans le projet de Centre d'innovation en agroalimentaire que le milieu maskoutain souhaite mettre en place. En offrant aux entreprises des infrastructures spécialisées pour l'expérimentation et la validation de nouvelles approches en production avicole, elle contribuera à renforcer un créneau d'expertise déjà reconnu à Saint-Hyacinthe. »

-- Karine Guilbault, directrice générale, Saint-Hyacinthe Technopole

À propos de Jefo

Jefo est une entreprise québécoise reconnue mondialement pour son expertise en nutrition et santé animale. L'entreprise développe des solutions innovantes visant à améliorer la performance, le bien-être animal et la durabilité des productions agricoles.

À propos de Cintech agroalimentaire

Cintech agroalimentaire accompagne les entreprises du secteur dans leurs projets d'innovation, de transformation alimentaire et de développement technologique grâce à des expertises spécialisées, des équipements pilotes et des services de recherche appliquée.

À propos de l'ITAQ

L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) est le seul établissement francophone spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. L'institut offre des formations techniques de pointe et contribue activement à la recherche appliquée et au développement de l'agroalimentaire québécois.

SOURCE Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Pour information : Caroline Nadeau, Conseillère en communications externes et relations publiques, Cellulaire : 450 513-2513, [email protected]