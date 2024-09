Le fondateur de Peak, John Gross, devient président exécutif

RICHMOND, BC, le 9 sept. 2024 /CNW/ - Peak Group of Companies, le leader de la rénovation résidentielle et des produits d'aménagement extérieur, qui approvisionne plus de 2 000 magasins Home Depot en Amérique du Nord, a annoncé la nomination de Jeff Kinnaird, ancien vice-président exécutif du marchandisage de Home Depot et président de Home Depot Canada, au poste de président et PDG, à compter du 1er octobre.

Dans son nouveau rôle, Kinnaird dirigera Peak et travaillera avec le fondateur John Gross, qui deviendra président exécutif, afin d'assurer l'avenir stratégique de l'entreprise qui a vu le jour en 1998. Pour Kinnaird, lauréat du prix du détaillant canadien par excellence de l'année décerné par le Conseil canadien du commerce de détail, cette nomination marque un retour à ses racines dans le commerce de détail en Colombie-Britannique et à l'entreprise qu'il a aidé à lancer il y a 25 ans.

En 1998, Peak était une petite entreprise de Vancouver avec pour seul produit, des supports pour poteaux 4x4. Après des mois d'appels de prospection commerciale, Gross reçut finalement un appel du gérant du magasin Home Depot de Nanaimo, qui cherchait un meilleur support de poteau 4x4, capable de résister aux conditions météorologiques de la côte ouest de la Colombie-Britannique. L'appel provenait d'un jeune Jeff Kinnaird, qui avait rejoint Home Depot en 1996 en tant qu'associé en charge du bois d'œuvre. À l'époque, Home Depot ne comptait que quelques dizaines de magasins au Canada.

Kinnaird et Peak ont tous deux parcouru un long chemin depuis cette commande initiale de 50$. Kinnaird a ensuite occupé des postes de plus en plus importants chez Home Depot, notamment celui de directeur de district, de vice-président régional des opérations et de vice-président du marchandisage, obtenant au passage un MBA pour cadres à l'Université Queen's. En tant que président de Home Depot Canada de 2016 à 2020, Kinnaird a supervisé les ventes et les opérations de 182 magasins et de 30 000 associés à travers le pays. En 2020, Kinnaird a rejoint le siège social de Home Depot à Atlanta où il a été nommé vice-président exécutif du marchandisage, poste qu'il a occupé jusqu'en 2023.

Peak a connu une croissance considérable au cours des 25 dernières années, passant d'une entreprise proposant un seul produit à un fournisseur de plus de 1 000 produits de rénovation résidentielle et d'aménagement extérieur vendus exclusivement dans les magasins Home Depot en Amérique du Nord ainsi que dans les magasins Bunnings en Australie et Nouvelle-Zélande.

« En tant que fournisseur exclusif de Home Depot, nous travaillons avec Jeff depuis de nombreuses années et sommes ravis de l'accueillir en tant que nouveau président et PDG », déclare Gross. « Son leadership éprouvé et ses antécédents de réussite, ainsi que sa vaste expérience dans la vente au détail permettront à Jeff de stimuler la croissance de Peak, de renforcer notre relation avec Home Depot et de se développer pour répondre aux besoins des clients professionnels et bricoleurs.»

« Après 27 années incroyables chez Home Depot, il était temps de raccrocher mon tablier orange et de revenir au Canada », déclare Kinnaird. « Je suis ravi de travailler avec John et l'équipe talentueuse de Peak, un groupe que je respecte depuis de nombreuses années. L'engagement de Peak en faveur de l'innovation et les investissements stratégiques qu'elle a réalisés pour renforcer sa fabrication et sa chaîne d'approvisionnement signifient que ses années de croissance les plus importantes sont encore à venir. J'ai hâte de contribuer à ce succès au cours des années chargées et passionnantes à venir. »

À PROPOS DE PEAK GROUP OF COMPANIES

Peak est un leader dans le secteur de la rénovation résidentielle et des produits d'aménagement extérieur. Aujourd'hui, Peak propose plus de 1 000 produits individuels dans 21 catégories telles que les rampes métalliques, les clôtures, les produits de terrasse, les gouttières, les outils de jardinage, les moustiquaires de portes et fenêtres, ainsi que le rangement et l'organisation. En Amérique du Nord, les produits de Peak sont vendus exclusivement par Home Depot, un partenaire précieux de Peak depuis 25 ans et le plus grand détaillant de produits de rénovation au monde avec plus de 2 300 magasins en Amérique du Nord. Peak fournit également plusieurs de ses gammes de produits à Bunnings, le plus grand détaillant de produits de rénovation en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour plus d'informations, visitez https://peakproducts.com/en-ca/

