RICHMOND, BC, le 7 avril 2025 /CNW/ - The Peak Group of Companies est heureux d'annoncer l'ajout d'un nouveau membre important à son équipe de direction, avec la nomination de Becky Yan, une leader senior en marketing primée avec plus de 20 ans d'expérience dans les produits de rénovation et de construction, en tant que Vice-Présidente, Marketing, à compter du 14 avril 2025.

La carrière prolifique de Yan est profondément ancrée dans le secteur de rénovation résidentielle, où elle a mis à profit son sens du marketing pour développer des campagnes et des stratégies percutantes qui résonnent aussi bien auprès des clients professionnels que des bricoleurs. Sa capacité à combiner des informations basées sur des données avec un récit créatif a contribué au succès de nombreux lancements de produits pour des entreprises ayant des marques reconnues telles que American Standard, Dulux, RYOBI et RIDGID.

Chez Peak, le rôle de Yan inclura la collaboration sur l'innovation produit, le développement de stratégies marketing multicanal, l'exécution de campagnes marketing à entonnoir, numériques et traditionnelles, ainsi que la construction de la notoriété de la marque afin de renforcer la réputation de Peak en tant que leader des produits mondiaux de rénovation résidentielle.

« D'après mon expérience, que ce soit pour la plomberie, la peinture ou les outils électriques, ou que ce soit pour les bricoleurs ou les professionnels, la fidélité et la part de marché sont des choses qui doivent être gagnées en offrant une excellente expérience client et des produits durables et de qualité qui apportent une valeur à long terme à vos clients », déclare Yan. « Pour presque tout le monde, leur maison est leur plus grand investissement, donc la maintenir, l'améliorer et la protéger avec des produits sûrs et beaux qui dureront n'est pas seulement une priorité, c'est aussi l'approche la plus rentable à long terme. Avec tant de marques en concurrence pour attirer l'attention des clients, j'accepte le défi d'élargir notre portée et notre impact en démontrant comment les produits de Peak offrent la meilleure valeur à long terme pour chaque type de projet et de constructeur. »

Chez Peak, Yan rejoint une équipe primée qui propose plus de 1 000 produits individuels dans 21 catégories, telles que les balustrades métalliques, les clôtures, les terrasses, les gouttières, les articles de jardin, les moustiquaires pour portes et fenêtres, ainsi que le rangement et l'organisation. Peak est actuellement un fournisseur exclusif de plus de 2 000 magasins The Home Depot en Amérique du Nord, ainsi que de la chaîne Bunnings en Australie et en Nouvelle-Zélande.

« L'expérience de Becky dans l'industrie et le succès qu'elle a rencontré en augmentant de manière significative la réputation et le revenu de nombreuses marques font d'elle la personne idéale pour diriger notre équipe marketing alors que nous cherchons à développer la notoriété de notre marque et à accroître notre part de marché », déclare Jeff Kinnaird, Président et CEO du Groupe Peak. « Son attitude positive et son approche axée sur les résultats font d'elle un choix parfait pour notre équipe. »

À PROPOS DU GROUPE PEAK

Peak est un leader dans le secteur des produits de rénovation résidentielle et d'aménagement extérieur, offrant plus de 1 000 produits individuels dans 21 catégories, telles que les balustrades métalliques, les clôtures, les terrasses, les gouttières, les articles de jardin, les moustiquaires pour portes et fenêtres, ainsi que le rangement et l'organisation. En Amérique du Nord, les produits Peak sont vendus exclusivement par Home Depot, un partenaire précieux de Peak depuis 25 ans, et le plus grand détaillant de produits de rénovation résidentielle au monde, avec plus de 2 300 magasins en Amérique du Nord. Peak fournit également plusieurs de ses gammes de produits à Bunnings, le plus grand détaillant de produits de rénovation résidentielle en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour plus d'informations, visitez https://peakproducts.com/fr-ca/ .

