Son expérience comprend des rôles de direction chez Home Depot Canada et d'autres détaillants valant plusieurs milliards de dollars.

RICHMOND, BC, le 14 janv. 2025 /CNW/ - The Peak Group of Companies a le plaisir d'annoncer que James Beckett, un cadre dynamique possédant une vaste expérience dans la gestion d'équipes de direction, les stratégies de marchandisage et de marketing, la planification, le développement de produits, les marques privées, les achats mondiaux et la gestion des stocks pour plusieurs détaillants valant plusieurs milliards de dollars, se joindra à Peak en tant que Vice-Président Senior, Chaîne d'Approvisionnement et Achats Mondiaux, à compter du 3 mars 2025.

The Peak Group of Companies a le plaisir d’annoncer que James Beckett, un cadre dynamique possédant une vaste expérience dans la gestion d’équipes de direction, les stratégies de marchandisage et de marketing, la planification, le développement de produits, les marques privées, les achats mondiaux et la gestion des stocks pour plusieurs détaillants valant plusieurs milliards de dollars, se joindra à Peak en tant que Vice-Président Senior, Chaîne d'Approvisionnement et Achats Mondiaux, à compter du 3 mars 2025. (Groupe CNW/Peak Group of Companies)

Au cours de sa brillante carrière, Beckett a aidé avec succès des détaillants, tels que Home Depot Canada, Canadian Tire et Staples, à accélérer leur innovation, augmenter leurs revenus et développer leurs activités.

Dans son nouveau rôle chez Peak, Beckett dirigera les équipes de l'entreprise de chaîne d'approvisionnement et achats mondiaux et sera responsable de la stratégie de chaîne d'approvisionnement et achats mondiaux, ainsi que de la fabrication et distribution dans le monde, y compris des installations en Amérique du Nord.

Chez Peak, Beckett rejoint une équipe de direction qui démontre, chaque jour, son engagement inébranlable envers le service client et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. L'entreprise fournit plus de 1 000 produits de rénovation résidentielle et d'aménagement extérieur à plus de 2 000 magasins Home Depot en Amérique du Nord, ainsi qu'à la chaîne Bunnings en Australie et en Nouvelle-Zélande. Parmi les réussites les plus importantes de Peak figure sa capacité à expédier ses commandes toujours à 100 % complètes et dans les délais, afin de garantir que ses produits demandés soient toujours en stock pour les propriétaires et les entrepreneurs professionnels qui en dépendent.

« La gestion mondiale de la chaîne d'approvisionnement et achats de produits étant les piliers de notre activité, nous sommes ravis d'accueillir un leader tel que James, avec ses compétences et son expérience, au sein de Peak », déclare Jeff Kinnaird, Président et CEO, The Peak Group of Companies. « À mesure que nous développons notre activité et explorons de nouvelles opportunités d'expansion, l'ajout de James à notre équipe de direction talentueuse nous positionne favorablement pour réussir à long terme. »

« Je suis ravi de revenir dans l'industrie de la rénovation résidentielle et de l'opportunité de travailler avec Jeff et l'équipe de direction de Peak pour développer et faire croître l'entreprise », ajoute Beckett. « A mesure que Peak continue de croître, il est essentiel de disposer d'un réseau de chaîne d'approvisionnement qui soutienne cette croissance et nous permette de gérer les défis de l'industrie. J'ai hâte de jouer un rôle clé dans ce processus tout en veillant à ce que nous maintenions notre engagement envers la qualité des produits, le service client et l'expédition toujours complète et à temps. »

À PROPOS DE THE PEAK GROUP OF COMPANIES

Peak est un leader dans le secteur des produits de rénovation résidentielle et d'aménagement extérieur, offrant plus de 1 000 produits individuels dans 21 catégories, telles que les balustrades métalliques, les clôtures, les terrasses, les gouttières, les articles de jardin, les moustiquaires pour portes et fenêtres, ainsi que le rangement et l'organisation. En Amérique du Nord, les produits Peak sont vendus exclusivement par Home Depot, un partenaire précieux de Peak depuis 25 ans, et le plus grand détaillant de produits de rénovation résidentielle au monde, avec plus de 2 300 magasins en Amérique du Nord. Peak fournit également plusieurs de ses gammes de produits à Bunnings, le plus grand détaillant de produits de rénovation résidentielle en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour plus d'informations, visitez https://peakproducts.com/fr-ca/.

SOURCE Peak Group of Companies

Greg Descantes, [email protected], +1-604-417-1379