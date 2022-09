MONTRÉAL, le 13 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Jeff Houghton a été nommé nouveau directeur général de ModfiFace, - leader de la beauté en réalité augmentée (AR) basé à Toronto et acquis par le groupe en 2018. Il prendra ses nouvelles fonctions le 1er octobre 2022.

Jeff Houghton devient le nouveau PDG de ModiFace (Groupe CNW/L'Oréal Canada Inc.)

Le fondateur et PDG actuel de ModiFace, Parham Aarabi, a exprimé son désir de se concentrer sur un domaine de recherche personnel et quittera son poste actuel. Sous la direction de Parham Aarabi, ModiFace a mis au point des technologies exclusives pour le suivi vidéo des traits du visage, appliquées à l'essai virtuel (VTO) pour le maquillage et la coloration des cheveux, ainsi qu'au diagnostic de la peau, ce qui a donné lieu à plus de 30 brevets et plus de 200 publications scientifiques au cours des dernières années.

Jeff Houghton est le chef de l'exploitation de ModiFace depuis 2019. Il a rejoint ModiFace en 2016, développant de nouveaux effets de réalité augmentée et collaborant à des innovations telles que de nouveaux trackers de visage et des solutions d'essayage virtuel. Après l'acquisition de ModiFace par L'Oréal en 2018, Houghton a commencé à superviser la feuille de route de ModiFace et, dans son rôle actuel, a géré les opérations quotidiennes de l'entreprise dans diverses fonctions. En plus de ses solides compétences techniques en matière de vision par ordinateur, d'IA et de développement d'applications, Houghton est reconnu comme étant apte à résoudre des problèmes de manière pragmatique, tout en étant innovant et centré sur les personnes.

"Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de relever le défi de diriger ModiFace en tant que nouveau directeur général de ModfiFace", a déclaré M. Houghton. "Nous avons constitué une équipe diversifiée de chercheurs, de scientifiques et d'ingénieurs en tirant parti des talents que le Canada a à offrir. ModiFace a passé plus d'une décennie à explorer les technologies de pointe pour offrir des expériences de beauté aux consommateurs. Je veux m'assurer qu'au cours de ce prochain chapitre, ModiFace pourra non seulement continuer à développer ses solutions existantes, mais aussi apporter de nouvelles innovations à L'Oréal. J'ai hâte d'étendre nos collaborations avec les experts de L'Oréal dans le monde entier afin de garantir que notre technologie place la barre pour l'avenir des technologies de la beauté."

"Au nom de L'Oréal Canada, je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à Parham. Tout notre soutien va à Jeff et à son équipe pour ce nouveau chapitre", a déclaré An Verhulst-Santos, présidente et chef de la direction de L'Oréal Canada. "Le savoir-faire avancé de ModiFace, combiné à plus de 100 ans d'expertise de L'Oréal, nous a permis d'établir un leadership dans le monde de la beauté en réalité augmentée avec plus d'un milliard d'essais de teintes virtuelles et 10 millions de diagnostics de peau effectués à ce jour."

Une transition de trois mois aura lieu jusqu'au 1er janvier 2023. Après cette date, ModiFace et L'Oréal bénéficieront du soutien continu de Parham Aarabi en tant que consultant externe sur les questions d'innovation, de R&D et d'attractivité des talents technologiques.

À propos de L'Oréal Canada

L'Oréal Canada est une filiale du Groupe L'Oréal, le leader mondial de la beauté, qui gère 40 marques de beauté emblématiques. Basée à Montréal depuis sa création en 1958, L'Oréal Canada se compose d'un siège social, d'une usine et d'un centre de distribution et emploie plus de 1 450 personnes de 70 nationalités différentes. Les produits sont disponibles dans tous les canaux de distribution, y compris les salons de coiffure, les grands magasins, la grande distribution, les pharmacies, les médi-spas, le commerce électronique et plus encore. L'engagement de L'Oréal Canada en faveur de la croissance est généré par l'innovation durable et porté par l'ambition de L'Oréal pour l'avenir qui démontre le développement durable à travers la chaîne de valeur du groupe. La filiale soutient aussi activement les programmes de la Fondation L'Oréal tels que L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science et Beauty for a Better Life.

