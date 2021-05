OTTAWA, ON, le 27 mai 2021 /CNW/ - Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Le gouvernement continue de donner la priorité aux investissements essentiels dans la santé publique et l'économie pour faire face aux répercussions de la pandémie de COVID-19 et soutenir les Canadiens qui en ont le plus besoin.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor du Canada, a déposé le Budget supplémentaire des dépenses (A) 2021-2022 à la Chambre des communes.

Le présent Budget supplémentaire des dépenses propose 24 milliards de dollars en dépenses budgétaires votées dans 45 organisations fédérales. Ce montant comprend 11,2 milliards de dollars pour la poursuite des efforts d'intervention d'urgence du gouvernement face à la pandémie de COVID-19, pour la recherche médicale, l'acquisition de vaccins, les mesures de santé publique dans les communautés autochtones, les mesures d'intervention économique pour les secteurs et les entreprises ciblés, et les mesures visant à lutter contre l'insécurité alimentaire.

Le Budget supplémentaire des dépenses présente également, à titre d'information, des prévisions de dépenses budgétaires législatives de 17,2 milliards de dollars, principalement en raison de l'augmentation des paiements liés au Transfert canadien en matière de santé, du financement accordé aux provinces et aux territoires pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, et des prestations en vertu de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique. L'augmentation reflète également les dépenses prévues liées à la Loi nº 1 d'exécution du budget de 2021, actuellement à l'étude au Parlement.

L'ensemble des documents du Budget des dépenses offre aux Canadiens et aux parlementaires de la transparence et un aperçu de la façon dont le gouvernement prévoit d'investir l'argent des contribuables.

Citation

« La pandémie de la COVID-19 a des répercussions sur la vie de tous et chacun. Ce budget des dépenses reflète les investissements continus du gouvernement pour répondre aux besoins des Canadiens et pour favoriser les conditions économiques et sanitaires d'une reprise réussie. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor

En bref

Le Budget principal des dépenses 2021-2022 demandait l'autorisation de dépenser 141,9 milliards de dollars en dépenses budgétaires votées et 180,7 millions de dollars en dépenses non budgétaires votées.

Les dépenses totales prévues dans le présent budget supplémentaire des dépenses représentent une augmentation de 16,9 % des dépenses budgétaires votées prévues par rapport au budget principal de 2021-2022.

À titre d'information, le Budget supplémentaire des dépenses (A) présente également des prévisions de dépenses budgétaires législatives de 17,2 milliards de dollars.

