Jean St-Gelais intronisé à l'Académie des Grands Québécois

QUÉBEC, le 19 mai 2023 /CNW/ - C'est avec fierté que Beneva souligne l'intronisation du président de son Conseil d'administration, Jean St-Gelais, à l'Académie des Grands Québécois. Ce titre souligne le mérite exceptionnel de M. St-Gelais qui s'est illustré dans le secteur économique tout au long de sa carrière. L'événement organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Québec ainsi que la Ville de Québec s'est déroulé le 18 mai.

Celui qui a occupé le poste de président et chef de la direction de La Capitale au cours des années précédant la création de Beneva en 2020 tient à partager cette reconnaissance avec l'ensemble des gens qui ont marqué sa carrière. « Ce dont je suis le plus fier, c'est de constater qu'en très peu de temps, Beneva a franchi de grandes étapes pour mettre en place ses fondations et ainsi, réaliser des avancées majeures pour compléter l'intégration de La Capitale et de SSQ Assurance. Tout cela, en maintenant ses opérations. Cette réalisation est le fruit de la collaboration de plus de 5 000 personnes, qui ont cru dans notre projet de créer la plus grande mutuelle au Canada, » a exprimé humblement Jean St-Gelais.

Un parcours remarquable

« C'est un homme de tête, un économiste qui a un parcours impressionnant dans l'administration publique et dans le secteur privé, mais c'est d'abord et avant tout un homme de cœur, » a indiqué le président et chef de la direction chez Beneva, Jean-François Chalifoux.

Jean St-Gelais est également président du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Au cours de sa carrière, il a notamment occupé différentes fonctions au ministère des Finances et il a été nommé à deux reprises comme secrétaire général et greffier du Conseil exécutif au sein de la fonction publique québécoise. Jean St-Gelais a de plus tenu les rênes de l'Autorité des marchés financiers pendant deux mandats. Il a aussi présidé les conseils d'administration de l'Université Laval, de la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec et de l'Association des économistes québécois.

Depuis 1989, l'Académie des Grands Québécois souligne le mérite de personnalités qui se sont brillamment illustrées à la fois par leur vision, leur pouvoir d'influence, leur rayonnement et leur implication dans les domaines culturel, économique, social et des sciences.

À propos de Beneva

Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients. Elle compte sur plus de 5 000 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s'ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif de 25,1 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est à Québec. Pour plus d'informations, rendez-vous sur beneva.ca.

Les titulaires de contrats des assureurs du Groupe Beneva inc. sont membres de SSQ Mutuelle et de La Capitale mutuelle de l'administration publique.

SOURCE Beneva

Renseignements: Relations médias, 1 866 332-3806 / [email protected]