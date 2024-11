Jean-Paul Jérôme : le Plasticien intemporel - Une exposition historique d'un artiste de Villeray

MONTRÉAL, le 28 nov. 2024 /CNW/ - L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension présente l'exposition Jean-Paul Jérôme : le Plasticien intemporel à la maison de la culture Claude-Léveillée. Cette exposition unique illustre le cheminement de l'artiste natif de Villeray et principal porte-étendard du mouvement des Plasticiens lancé en 1955, à travers une soixantaine d'œuvres majeures.

Vernissage de l'exposition Jean-Paul Jérôme : le Plasticien intemporel. De gauche à droite sur la photo : Martin Hurtubise, agent culturel à la maison de la culture Claude-Léveillée; Robert Jérôme, neveu et ayant-droit de l'artiste et Sylvain Ouellet, conseiller de la Ville du district de François-Perrault. (Groupe CNW/Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal))

« Nous sommes très fiers d'accueillir cette magnifique exposition à la maison de la culture Claude-Léveillée. Située au cœur de notre arrondissement, elle permet à chacune et chacun de profiter d'œuvres d'art de grande qualité, et ce, gratuitement. J'invite les citoyennes et les citoyens à y faire un tour pour y découvrir cet artiste avant-gardiste et passionné! », a souligné Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

C'est à Montréal que naissent deux authentiques mouvements d'avant-garde qui ont changé au XXe siècle le visage de la peinture au Canada : l'automatisme et le mouvement des Plasticiens. Les grands artistes ayant participé à ces mouvements ont ouvert la voie de la modernité aux générations suivantes. Jean-Paul Jérôme est l'un d'eux.

Tout au long de sa vie, Jean-Paul Jérôme est resté fidèle à l'abstraction géométrique et aux principes du mouvement plasticien. Son parcours en prolonge les idéaux esthétiques. La présente exposition se propose d'illustrer les phases de ce riche cheminement créatif, réunissant la plus grande collection historique d'œuvres majeures de Jérôme jamais présentée au public.

L'exposition Jean-Paul Jérôme : le Plasticien intemporel vient souligner à la fois le 20e anniversaire du décès de l'artiste (14 août 2004) et le 70e anniversaire du lancement du Manifeste des Plasticiens (10 février 1955), co-signé par Jérôme, Belzile, Toupin et Jauran (Rodolphe de Repentigny).

L'exposition se tiendra jusqu'au 23 février 2025 à la maison de la culture Claude--Léveillée.

Aucune inscription n'est requise pour visiter l'exposition. Parcourez la programmation culturelle complète sur le site montreal.ca/vsp.

