JEAN-MARIE ZEITOUNI ASSURERA LA DIRECTION DE L'ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE POUR LA SAISON 2022-2023

Jean-Marie Zeitouni

Reconnu pour son style expressif et convaincant, sa fougue et son sens dramatique, Jean-Marie Zeitouni est l'un des plus brillants chefs d'orchestre de sa génération. Diplômé du Conservatoire de musique de Montréal en direction d'orchestre avec Raffi Armenian, en percussion et en écriture musicale, Jean-Marie Zeitouni est premier chef invité du Colorado Music Festival, partenaire artistique de l'Orchestre symphonique d'Edmonton et un collaborateur régulier de l'Orchestre symphonique et lyrique de Nancy et de l'Opéra national de Lorraine. Au fil de sa fructueuse carrière, Jean-Marie Zeitouni a notamment été directeur artistique de l'Orchestre de chambre I Musici de Montréal (2011-2021), directeur musical du Colorado Music Festival (2014-2018), du Columbus Symphony en Ohio (2010-2015) et a collaboré étroitement pendant une douzaine d'années avec Les Violons du Roy où il a occupé tour à tour les fonctions de chef en résidence, de chef associé et de premier chef invité. Très en demande, autant dans le répertoire symphonique que lyrique, Jean-Marie Zeitouni s'est produit au Québec, au Canada, aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, en France, en Russie et à Hong Kong avec des orchestres et des compagnies tels que l'Orchestre symphonique et l'Opéra de Montréal, le Théâtre des Champs-Élysées, le Russian National Orchestra, le Glimmerglass Opera ou l'Orchestre philharmonique de Hong Kong. Il a de plus dirigé dans le cadre de prestigieux festivals tels que ceux de Lanaudière, du Domaine Forget ou Mostly Mozart à New York.