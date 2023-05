Jean-François Desgagné élu à la présidence de l'Ordre des pharmaciens du Québec

MONTRÉAL, le 4 mai 2023 /CNW/ - Le dépouillement du scrutin étant terminé, l'Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ) annonce l'élection de M. Jean-François Desgagné à la présidence, pour un mandat de quatre ans. Il succède à M. Bertrand Bolduc, qui quitte ses fonctions après neuf années à titre de président de l'Ordre.

M. Jean-François Desgagné a été pharmacien propriétaire pendant vingt-cinq ans, il est chargé d'enseignement clinique de la Faculté de pharmacie de l'Université Laval et conférencier. Il a également occupé les fonctions d'administrateur de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) pendant douze ans ainsi que de membre du comité d'orientation professionnelle de la chaîne Brunet.

Lors de sa campagne électorale, M. Jean-François Desgagné a affirmé être sensible aux problématiques touchant la profession dans son quotidien, dont l'indépendance professionnelle, la formation continue ou encore les nouvelles activités, mais a souligné vouloir faire de la pénurie de personnel la priorité de son mandat. Il s'est en outre engagé, dans la continuité de la précédente présidence, à favoriser le dialogue avec le milieu pharmaceutique dans son ensemble.

Outre le poste de président, Karina Savoie a été élue par acclamation comme administratrice des régions de Lanaudière, Laurentides, Laval, et Outaouais. Les administrateurs élus ce jour dans les autres régions du Québec sont Camille Dupuis-Brousseau, Marie-Line Renaud, Beverly Salomon et Michaël Cardinal.

L'Ordre des pharmaciens du Québec tient à saluer le président sortant, M. Bertrand Bolduc, pour l'ensemble de ses accomplissements à la tête de l'Ordre. Ses nombreuses qualités humaines, en particulier son accessibilité et son sens de l'écoute, furent le moteur d'une collaboration interprofessionnelle particulièrement fertile avec les autres secteurs du monde de la santé. Par ailleurs, c'est sous sa présidence qu'a été adoptée la loi 31, laquelle a conféré de nouvelles responsabilités professionnelles aux pharmaciens pour accroître l'accès des patients à des services de santé. En conséquence, les pharmaciens ont administré en 2022 plus de 1,8 million de vaccins et rédigé plus de 600 000 ordonnances.

M. Desgagné, de même que les autres candidats élus entreront en fonction le 25 mai. L'Ordre tient à saluer tous les pharmaciens qui ont posé leur candidature à cette élection et à féliciter les nouveaux élus.

L'Ordre des pharmaciens du Québec

L'Ordre des pharmaciens du Québec a pour mission de veiller à la protection du public en encourageant les pratiques pharmaceutiques de qualité et en faisant la promotion de l'usage approprié des médicaments au sein de la société. Il regroupe plus de 10 000 pharmaciens.

SOURCE Ordre des pharmaciens du Québec

Renseignements: Victor Suret, conseiller en relations publiques | Courriel : [email protected] | Ligne média : 514-808-5556