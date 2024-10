Les entreprises de Singapour et de Hong Kong peuvent maintenant accepter les paiements par carte de crédit et de débit JCB grâce à leur intégration unique existante avec Nuvei

TOKYO et MONTRÉAL, 8 octobre 2024 /CNW/ - JCB International Co., Ltd. (« JCB »), la seule marque de paiement international du Japon, a annoncé aujourd'hui qu'elle a élargi son partenariat mondial avec Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « Société ») (Nasdaq : NVEI) (TSX: NVEI), l'entreprise canadienne de technologie financière, qui comprendra Singapour et Hong Kong. Cette expansion s'appuie sur la relation existante de Nuvei avec JCB en Europe, renforçant davantage la position de Nuvei sur le marché du commerce électronique en croissance rapide de l'Asie-Pacifique (APAC).

Grâce à ce partenariat amélioré, Nuvei offre maintenant l'acceptation de JCB à son écosystème de commerçants mondial, ce qui permet à la communauté de plus de 158 millions de titulaires de carte de JCB de payer directement aux entreprises en ligne intégrées à Nuvei. Cette avancée est particulièrement importante pour les clients de Nuvei dans la région de l'Asie-Pacifique, y compris les principales marques de commerce électronique comme Charles & Keith1.

Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei, a ainsi commenté l'annonce : « L'élargissement de notre partenariat avec JCB à Singapour et à Hong Kong améliore notre offre de services pour les entreprises des marchés stratégiques de la région de l'Asie-Pacifique et démontre notre engagement à fournir des solutions de paiement complètes qui stimulent la croissance de nos clients à l'échelle mondiale. »

L'expansion du partenariat de JCB s'harmonise avec les investissements stratégiques continus de Nuvei dans la région de l'Asie-Pacifique. Nuvei, qui est un acquéreur local direct autorisé à Singapour et à Hong Kong, a récemment obtenu une licence de Major Payment Institution (MPI) à Singapore2.

La plateforme de paiement modulaire de Nuvei permet aux clients de se connecter en toute sécurité aux clients de plus de 200 marchés dans le monde grâce à une seule intégration, en acceptant 716 modes de paiement alternatifs et en offrant des capacités d'acquisition dans plus de 50 marchés. Cette portée et cette flexibilité étendues sont particulièrement précieuses dans le contexte de l'expansion rapide des marchés du commerce électronique à Singapour et à Hong Kong.

Le marché du commerce électronique de Singapour devrait croître à un taux annuel composé (CAGR) de près de 10 %, la valeur des marchandises brutes devant atteindre 23,5 milliards de dollars américains d'ici 20273. Le marché du commerce électronique de Hong Kong devrait connaître une croissance similaire au CAGR de près de 9 %, et les revenus devraient dépasser 7 milliards de dollars américains d'ici 20294.

Hiroko Michishita, directeur général, JCB International Asia Pacific Pte. Ltd., a déclaré : « Entre 2021 et 2022, JCB a presque doublé le volume des transactions de commerce électronique à Singapour. Bien que l'Asie de l'Est soit notre bastion traditionnel, nous avons connu une croissance importante de 132 % de notre base de cartes de l'ANASE de 2018 à 2023. La dernière expansion de Nuvei à Singapour et à Hong Kong complète la stratégie de croissance à long terme de JCB. « Nous sommes convaincus que la présence de Nuvei en Asie permettra aux deux entreprises de travailler en plus étroite collaboration et d'atteindre rapidement des volumes de ventes élevés. »

À propos de Nuvei

Nuvei (Nasdaq : NVEI) (TSX: NVEI) est la société canadienne de technologie financière qui accélère les affaires de ses clients partout dans le monde. La technologie modulaire, souple et évolutive de Nuvei permet aux grandes entreprises d'accepter des paiements de prochaine génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes et de services bancaires, de gestion du risque et de gestion de la fraude. En établissant des liens entre les entreprises et leurs clients dans plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales dans 50 marchés, 150 devises et 716 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les renseignements nécessaires pour que les clients et les partenaires puissent réussir à l'échelle locale et mondiale grâce à une seule intégration.

Pour en savoir plus, visitez www.nuvei.com.

NVEI-Relations avec les investisseurs

À propos de JCB

JCB est une grande marque de paiement mondiale et un important émetteur et acquéreur de cartes de crédit au Japon. JCB a lancé ses activités de cartes au Japon en 1961 et a commencé à prendre de l'expansion dans le monde en 1981. Son réseau d'acceptation comprend environ 49 millions de commerçants dans le monde. Les cartes JCB sont maintenant émises principalement dans les pays et territoires asiatiques, avec plus de 158 millions de cartes. Dans le cadre de sa stratégie de croissance internationale, JCB a conclu des alliances avec des centaines de grandes banques et institutions financières à l'échelle mondiale afin d'accroître sa couverture des commerçants et sa base de titulaires de carte. En tant que fournisseur de solutions de paiement complètes, JCB s'engage à fournir des services et des produits réactifs et de grande qualité à tous ses clients dans le monde. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.qifancable.com/en/.

