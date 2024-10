HALIFAX, NS, le 11 oct. 2024 /CNW/ - Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») est ravie d'annoncer qu'elle fait partie des lauréats des prix Sécurité au travail au Canada (Canada's Safest Employers) 2024, remportant un prix d'excellence dans la catégorie des transports collectifs. Les lauréats des prix Sécurité au travail au Canada ont été annoncés lors d'un gala qui s'est tenu à Toronto hier soir.

« Ce prix témoigne de l'engagement exceptionnel de l'ensemble de notre équipe à maintenir une culture en matière de sécurité et de responsabilité, a déclaré Randolph deGooyer, président de Jazz. Il s'agit, pour notre entreprise, d'un moment de fierté qui met en lumière la rigueur constante de nos pratiques de sécurité et l'ouverture de notre culture de signalement. »

Jazz concrétise sa solide culture de sécurité grâce à un système de gestion de la sécurité qui incite le personnel de première ligne à participer activement à la gestion des résultats en matière de sécurité par l'intermédiaire du système de rapports de sécurité de Jazz. Ce système s'appuie sur une application mobile qui soutient activement le signalement réactif non punitif ainsi que le signalement proactif des risques par les employés de tous les secteurs de l'entreprise. Les rapports sont classés en vue d'une analyse des tendances et font l'objet d'une enquête, au besoin, pour aider l'entreprise à comprendre ses risques en matière de sécurité et pour soutenir l'évaluation et l'atténuation des dangers. Ce système de signalement vient compléter les audits d'assurance qualité et les inspections de sécurité afin de donner un portrait fidèle de la sécurité dans l'ensemble des activités et des lieux de travail de Jazz.

Il s'agit de la huitième année consécutive où Jazz reçoit des prix Sécurité au travail au Canada. Lancés en 2011, les prix Sécurité au travail au Canada soulignent les réalisations exceptionnelles d'organisations qui font la promotion de la santé et de la sécurité de leurs employés. Les entreprises sont évaluées en fonction d'une grande variété d'éléments liés à la sécurité et à la santé au travail (SST), notamment la formation des employés, les systèmes de gestion de la SST, les enquêtes relatives aux incidents, la préparation aux situations d'urgence et les initiatives novatrices en ce qui concerne la santé et la sécurité.

Jazz est la société aérienne régionale la plus importante au Canada et le principal exploitant de vols Air Canada Express vers 74 destinations en Amérique du Nord. Jazz figure parmi les meilleurs employeurs canadiens en matière de diversité; elle a été nommée parmi les premiers lauréats du Prix de la réconciliation avec les Autochtones du gouvernement du Canada; elle compte aussi parmi les meilleurs employeurs du Canada atlantique et de la Nouvelle-Écosse. Ces forces ainsi que la solide expérience de Jazz en matière de leadership au sein de l'industrie et de service à la clientèle exceptionnel créent de la valeur pour les parties prenantes. Jazz est une filiale en propriété exclusive de Chorus Aviation Inc. (TSX : CHR). Voljazz.ca

