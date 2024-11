HALIFAX, NS, le 26 nov. 2024 /CNW/ - Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») est ravie d'annoncer son premier vol Où est le père Noël? de la période des Fêtes 2024. Ces vols nolisés spéciaux vers le « pôle Nord » visent à créer des souvenirs des Fêtes magiques pour des enfants et leurs familles dans des collectivités à l'échelle du Canada.

« Ces événements témoignent du dévouement et de l'énergie de nos employés, qui vont au-delà de leurs tâches habituelles pour apporter de la joie à des enfants méritants chaque année, a déclaré Randolph deGooyer, président de Jazz. Mille mercis à toutes les personnes qui permettent l'exploitation de ces vols. »

L'événement d'aujourd'hui à Halifax est le premier d'une série de cinq prévus un peu partout au pays; les prochains auront lieu à Montréal, à Toronto, à Calgary et à Vancouver. Cette année marque le 31e anniversaire de l'organisation de ces événements très appréciés, qui sont devenus une tradition précieuse depuis leur création à Victoria avec Air BC.

Chaque année, Jazz accueille environ 350 enfants à bord des avions pour ces vols spéciaux grâce à des collaborations avec divers organismes communautaires. Les vols Où est le père Noël? sont organisés localement et assurés par des employés de Jazz, ce qui témoigne de leur engagement à répandre la joie des Fêtes et à créer des expériences inoubliables. L'entreprise apporte un soutien supplémentaire par l'entremise de la Fondation Ciel bleu de Jazz.

Fondation Ciel bleu de Jazz

Lancée en 2024, la Fondation Ciel bleu de Jazz marque le début d'un nouveau chapitre en matière d'investissement communautaire à Jazz. Cette initiative menée par les employés offre du financement et du soutien aux organismes proposés par le personnel en mettant l'accent sur deux thèmes : collectivités en santé et diversité en aviation. Le financement offert par la Fondation Ciel bleu s'articule autour de trois volets : les organismes proposés par les employés, les prix de reconnaissance des bénévoles et le maintien des initiatives traditionnelles telles que les vols Où est le père Noël? de Jazz.

Jazz Aviation S.E.C.

Jazz est la société aérienne régionale la plus importante au Canada et le principal exploitant de vols Air Canada Express vers 64 destinations en Amérique du Nord. Jazz figure parmi les meilleurs employeurs canadiens en matière de diversité; elle a été nommée parmi les premiers lauréats du Prix de la réconciliation avec les Autochtones du gouvernement du Canada; elle compte aussi parmi les meilleurs employeurs du Canada atlantique et de la Nouvelle-Écosse. Ces forces ainsi que la solide expérience de Jazz en matière de leadership au sein de l'industrie et de service à la clientèle exceptionnel créent de la valeur pour les parties prenantes. Jazz est une filiale en propriété exclusive de Chorus Aviation Inc. (TSX : CHR). Voljazz.ca

SOURCE Jazz

Relations avec les médias : [email protected]