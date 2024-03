HALIFAX, NS, le 5 mars 2024 /CNW/ - Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») est fière d'être reconnue parmi les meilleurs employeurs canadiens en matière de diversité pour la treizième année consécutive par Mediacorp Canada Inc.

« L'importance que nous accordons au soutien de notre personnel en lui offrant un milieu de travail et des programmes inclusifs est un engagement de chaque jour, a déclaré Randolph deGooyer, président de Jazz. Recevoir cette reconnaissance pour une treizième année consécutive témoigne de la continuité et de la croissance de notre engagement, et nous sommes très fiers de recevoir ce prix. »

Le concours Meilleurs employeurs canadiens pour la diversité met en lumière les employeurs qui ont créé des programmes de diversité et d'inclusion exceptionnels en milieu de travail. Il souligne les efforts fructueux déployés en matière de diversité dans différents domaines, notamment pour ce qui est des programmes destinés à cinq groupes d'employé(e)s : les femmes; les membres de minorités visibles; les personnes handicapées; les Autochtones; et les gais, lesbiennes, personnes bisexuelles et transgenres (LGBT).

Jazz Aviation S.E.C.

Jazz est la société aérienne régionale la plus importante au Canada et le principal exploitant de vols Air Canada Express vers 73 destinations en Amérique du Nord. En plus de compter parmi les meilleurs employeurs canadiens en matière de diversité, Jazz a été nommée parmi les premiers lauréats du Prix de la réconciliation avec les Autochtones du gouvernement du Canada pour souligner son engagement exceptionnel en faveur de la réconciliation avec les Autochtones; elle figure aussi parmi les meilleurs employeurs du Canada atlantique et de la Nouvelle-Écosse et a gagné un prix d'excellence dans la catégorie des transports collectifs à la remise des prix Sécurité au travail au Canada. Ces forces ainsi que la solide expérience de Jazz en matière de leadership au sein de l'industrie et de service à la clientèle exceptionnel créent de la valeur pour les parties prenantes. Jazz est une filiale en propriété exclusive de Chorus Aviation Inc. (TSX : CHR). Voljazz.ca

Renseignements: Relations avec les médias : [email protected]