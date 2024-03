HALIFAX, NS, le 26 mars 2024 /CNW/ - Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») est ravie d'annoncer qu'elle figure parmi les meilleurs employeurs du Canada atlantique pour la treizième année consécutive. Fortement enracinée au Canada atlantique, Jazz est très fière de représenter la région sur la scène nationale en tant que principal exploitant de vols régionaux pour Air Canada. Jazz emploie plus de 950 personnes au Canada atlantique à sept emplacements répartis dans les quatre provinces de la région.

« Nous sommes ravis de réaffirmer notre position parmi les meilleurs employeurs du Canada atlantique pour une treizième année, a déclaré Randolph deGooyer, président de Jazz. Notre succès constant reflète le dévouement de notre équipe et la force de nos valeurs, soit l'écoute mutuelle, la collaboration efficace et la recherche constante de l'amélioration. »

Cette nomination spéciale vise à reconnaître les employeurs du Canada atlantique qui jouent un rôle de chef de file de leur industrie respective en offrant des milieux de travail exceptionnels. Les employeurs sont évalués sur les critères suivants : le lieu de travail proprement dit, le climat professionnel et social, les services de santé, la rémunération et les avantages sociaux, les vacances et les autres congés, les communications avec le personnel, la gestion du rendement, la formation et le développement des compétences, et l'engagement dans la collectivité.

Jazz Aviation S.E.C.

Jazz est la société aérienne régionale la plus importante au Canada et le principal exploitant de vols Air Canada Express vers 73 destinations en Amérique du Nord. En plus de compter parmi les meilleurs employeurs du Canada atlantique, Jazz a été nommée récemment parmi les meilleurs employeurs canadiens en matière de diversité et les premiers lauréats du Prix de la réconciliation avec les Autochtones du gouvernement du Canada pour souligner son engagement exceptionnel en faveur de la réconciliation avec les Autochtones; elle figure aussi parmi les meilleurs employeurs de la Nouvelle-Écosse et a gagné un prix d'excellence dans la catégorie des transports collectifs à la remise des prix Sécurité au travail au Canada. Ces forces ainsi que la solide expérience de Jazz en matière de leadership au sein de l'industrie et de service à la clientèle exceptionnel créent de la valeur pour les parties prenantes. Jazz est une filiale en propriété exclusive de Chorus Aviation Inc. (TSX : CHR). Voljazz.ca

