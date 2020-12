En dollars canadiens, sauf indication contraire

TORONTO, le 2 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Janine Barry, vice-présidente adjointe, Engagement numérique, Banque Manuvie, a été reconnue par le Réseau des femmes exécutives comme l'une des femmes les plus influentes du Canada. Cette distinction vise à souligner les réalisations professionnelles de dirigeantes qui se sont particulièrement illustrées au Canada.

Manuvie est sur la voie de l'accélération numérique et tire parti du leadership éclairé dont elle dispose dans l'ensemble de l'organisation pour trouver les meilleures solutions. Mme Barry a joué un rôle déterminant dans la façon dont la Banque Manuvie exerce ses activités. Elle a piloté la transition de l'organisation vers la mise en œuvre de la méthode Agile, mis de l'avant une conception axée sur la personne et en a fait la promotion, et a fait preuve d'un leadership éclairé afin de partager ses connaissances avec l'ensemble de la Société.

« Janine est une visionnaire qui défendait les principes de la méthode Agile et de la conception axée sur la personne avant que ces approches deviennent des piliers de l'industrie. Elle a clairement vu leurs avantages très tôt », a déclaré Rick Lunny, président et chef de la direction, Banque Manuvie. « De pair avec son équipe, Janine façonne l'avenir d'une expérience utilisateur de haut niveau pour les clients et fait de la Banque Manuvie le fer de lance des services bancaires numériques. »

En vue de devenir un chef de file dans le monde numérique, axé sur le client, Manuvie s'efforce d'accélérer la mise en œuvre des idées en visant à offrir rapidement des expériences enrichissantes et marquantes aux clients et aux employés.

« Janine met l'accent sur notre plan visant à rendre les décisions plus simples et à aider nos clients, nos collègues et nos collectivités à vivre mieux », a déclaré Mike Doughty, président et chef de la direction, Manuvie Canada. « Elle cherche à comprendre les besoins et les motivations des clients pour améliorer leur expérience avec nous, tout en incitant ceux qui l'entourent à faire de même. Elle ne se contente pas de faire les choses "de la façon dont elles ont toujours été faites". Janine rencontre les clients, écoute leurs appels et fait part de leurs histoires aux membres de son équipe pour leur rappeler l'impact qu'ils ont. Elle est pour nous tous un excellent exemple à suivre. »

Mme Barry a permis à la Banque d'aller au-delà de son modèle de distribution initial axé sur les conseillers et les courtiers grâce à de nouvelles capacités numériques de vente directe aux clients. Parmi ses réalisations, nous comptons l'appli iOS de services bancaires classée parmi les meilleures (avec une note de 4,8 dans l'App Store), l'ouverture de compte en ligne et MAI - la première assistante virtuelle misant sur l'IA du Secteur Canada, qui aide les clients à répondre aux questions les plus fréquentes, à obtenir des renseignements sur le solde de leur compte, à effectuer des recherches d'opérations et à obtenir des aperçus de leurs dépenses.

Manuvie croit que la diversité n'est pas seulement un élément clé, mais aussi un facteur de différenciation pour l'entreprise si les choses sont faites correctement. Elle favorise l'innovation, la collaboration et le rendement élevé. Janine Barry est la preuve que les innovateurs talentueux ne passent pas inaperçus à Manuvie. Elle est passée de directrice à vice-présidente adjointe en quatre ans et a été choisie comme la meilleure candidate de la Banque Manuvie pour le programme Prenez les devants, une initiative dans le cadre de laquelle les membres de l'équipe de la haute direction du Secteur Canada de Manuvie parrainent des vice-présidentes à haut rendement.

Mme Barry est une membre active du groupe de ressources d'employés l'Alliance mondiale des femmes à Manuvie et elle siège au conseil d'administration du St. Mary's General Hospital à Kitchener-Waterloo. Elle détient un diplôme en psychologie de l'Université de Waterloo et un diplôme en commerce électronique du Seneca College.

