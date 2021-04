« Le Fonds sera appelé au cours des prochains mois à soutenir le Québec et ses entreprises dans la relance post-pandémique. Le Fonds participera, comme il l'a toujours fait, à créer un impact durable en promouvant la nécessité d'agir de manière socialement responsable, d'investir et de consommer localement, de faire des virages technologiques et environnementaux, tout en ayant à cœur le bien-être des employés. Je suis convaincue que cette relance doit passer par des initiatives qui permettront de voir émerger une économie plus forte, plus verte et plus innovante. C'est de notre devoir de propulser notre économie de manière juste et solidaire et de s'investir pour une meilleure société », a déclaré Mme Béïque.

« Janie Béïque incarne l'ADN même du Fonds de solidarité. Elle exerce un leadership de proximité exceptionnel et possède toute l'expérience que recherchent le conseil d'administration et les parties prenantes du Fonds, soit les épargnants et les entreprises partenaires. Avec plus de deux décennies d'expérience de direction au sein de l'organisation, dont les 12 dernières dans des fonctions clés du secteur investissement, Janie a les compétences requises pour naviguer avec succès à travers cette période où plus que jamais nos sociétés et nos entreprises, confrontées à des transformations profondes, auront besoin de partenaires aguerris comme le Fonds de solidarité FTQ », a ajouté M. Claude Séguin, président du conseil d'administration.

Notes biographiques -- Janie C. Béïque

Mme Béïque s'est jointe au Fonds de solidarité FTQ en 2000 en tant que vice-présidente aux affaires juridiques et secrétaire corporative. En 2008, elle est devenue vice-présidente principale aux investissements dans le secteur du capital de risque et a ensuite été successivement responsable des portefeuilles des secteurs des ressources naturelles, industries, divertissement et biens de consommation. En 2017, elle a été promue cheffe des investissements et des initiatives stratégiques, devenant ainsi responsable de gérer non seulement toutes les opérations de ce secteur, mais aussi de définir et mettre en œuvre les orientations stratégiques du Fonds en matière d'investissement. Un an après, en 2018, elle devenait première vice-présidente aux investissements.

Titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal, Mme Béïque est membre du Barreau du Québec depuis 1991. En 2005, elle a été choisie par le magazine L'Expert comme l'une des 40 meilleur(e)s conseiller(ère)s juridiques d'entreprises au Canada âgé(e)s de moins de 40 ans et, en 2014, elle a remporté un prix ZSA dans la catégorie « Accomplissement et stratégie d'affaires ». Elle est membre de l'Institut des administrateurs de sociétés depuis 2012 et a complété en 2015 un MBA exécutif des universités Georgetown et ESADE. En 2016 et 2018, elle a été nommée « Leader en innovation » par le gouvernement du Canada. Elle a ainsi été appelée à animer des tables rondes au Québec et dans les provinces maritimes qui ont permis au gouvernement fédéral d'élaborer des stratégies en matière d'appui à l'innovation.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses plus de 700 000 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 15,6 milliards de dollars au 30 novembre 2020, le Fonds appuyait plus de 3 300 entreprises partenaires et plus de 220 000 emplois. Pour en savoir plus, visitez le fondsftq.com.

