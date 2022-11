CTV présente Celebrating Greatness : Canada's Walk of Fame 2022 diffusé sur

TORONTO, le 28 nov. 2022 /CNW/ - L'Allée des célébrités canadiennes est heureuse d'annoncer que le Canadien d'origine ukrainienne James Temerty, C.M., est le récipiendaire de l'honneur de héros national de cette année, qui reconnaît une personne dont l'altruisme, le dévouement et les contributions exceptionnelles ont fait une différence importante dans la vie des autres. M. Temerty sera honoré lors du gala de l'Allée des célébrités canadiennes, le samedi 3 décembre, à Toronto, avec les personnes intronisées et honorées cette année. Animée par Traci Melchor d'ETALK, CTV diffusera une émission spéciale d'une heure aux heures de grande écoute, CELEBRATING GREATNESS : CANADA'S WALK OF FAME 2022, dont la première aura lieu le vendredi 17 décembre à 19 h HE sur CTV, CTV.ca et l'application CTV.

"L'histoire de James Temerty est aussi remarquable qu'inspirante. Né dans la région de Donbas, en Ukraine orientale, il a commencé une nouvelle vie au Canada en 1950. Il a consacré sa vie à sa femme et à sa famille et a axé sa carrière sur les progrès technologiques en matière d'énergie renouvelable et de recherche médicale. Nous sommes fiers de l'honorer en tant que héros national de cette année", a déclaré Jeffrey Latimer, directeur général de l'Allée des célébrités canadiennes. "Nous sommes tous très émus par son vaste engagement en faveur de l'Ukraine, ainsi que par le lien particulier qu'il entretient avec notre intronisation en 2021 des chercheurs qui ont découvert l'insuline - Frederick Banting, Charles Best, James Collip et John Macleod - par l'intermédiaire de la Faculté de médecine Temerty de l'Université de Toronto, et par son formidable soutien à la Fondation pour la recherche sur le diabète juvénile."

En 2010, Ernst and Young a nommé M. Temerty Entrepreneur canadien de l'année. Parmi les nombreuses entreprises qu'il a menées à bien, citons la croissance de trente franchises de Computerland, ses contributions initiales et continues à Softchoice Corporation, ainsi que la fondation et la direction de Northland Power Inc, un important producteur d'énergie indépendant canadien et un leader du marché mondial des énergies renouvelables.

Pilier d'une société responsable, M. Temerty a apporté d'importantes contributions philanthropiques au Canada, en Ukraine et dans le monde entier. James, et son épouse Louise Temerty, ont créé la Fondation Temerty en 1997. Leur philanthropie est à la fois vaste et profonde, et comprend le soutien de causes liées aux soins de santé, à l'éducation, à la culture, aux populations vulnérables et au développement communautaire. Par le biais de la Temerty Foundation, James et Louise ont financé le plus grand Centre du cancer du sein au monde à l'hôpital Sunnybrook, l'ouverture d'un établissement de pointe axé sur le traitement de la dépression au Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), ainsi que d'importantes contributions au Conservatoire royal de musique et au Musée royal de l'Ontario (ROM).

Les Temerty sont devenus deux des plus grands ambassadeurs du ROM, qui donnent généreusement de leur temps et de leur énergie pour faire du ROM un endroit meilleur et plus accueillant. La Fondation Temerty a soutenu de nombreuses galeries, expositions et événements au fil des ans, incitant d'autres personnes à donner et attirant de nouvelles communautés, de nouveaux partisans et de nouveaux bénévoles au Musée. En tant que président du conseil d'administration du ROM, M. Temerty a dirigé la campagne Renaissance qui a permis de récolter plus de 400 millions de dollars.

Poursuivant son leadership en matière de philanthropie dans le domaine des soins de santé, la Fondation Temerty a fait don, en septembre 2020, de 250 millions de dollars à l'Université de Toronto, nommant ainsi la Faculté de médecine Temerty, un don qui est reconnu comme le plus important don philanthropique de l'histoire du Canada. En mars 2022, le don de 10 millions de dollars de la Fondation à la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile a été le plus important don unique à la recherche sur le diabète de type I au Canada.

Depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022, la Fondation Temerty a apporté plusieurs contributions à des organisations s'occupant de la crise humanitaire croissante en Ukraine. Elle a notamment contribué au Fonds de secours humanitaire de la Fondation Canada-Ukraine, aux efforts de secours de l'Ukrainian World Foundation, à la campagne de Help Us Help Charity visant à aider les enfants ukrainiens à rester au chaud cet hiver, et à la Fondation Olena Zelenska, la fondation de la première dame d'Ukraine qui fournit une aide immédiate aux personnes vivant dans les zones désoccupées de l'Ukraine, comme Kharkiv et Kherson. En plus de répondre aux besoins humanitaires, M. Temerty a contribué à la création et au financement de la campagne Unite with Ukraine au Congrès mondial ukrainien, qui vise à soutenir les défenseurs volontaires sur les lignes de front de l'Ukraine en leur fournissant des équipements de protection. M. Temerty soutient également le fonds du président Zelesnkyy, United24, qui a obtenu le soutien international d'ambassadeurs comme Barbara Streisand et Leiv Schreiber.

Au Canada, la Fondation Temerty a financé un programme à l'Université de Toronto afin d'amener 200 étudiants et cinq membres de la faculté de l'Académie Mohyla de Kyiv à Toronto pour poursuivre leurs études. La Fondation Temerty a créé un fonds à la Fondation Shevchenko pour aider les Ukrainiens nouvellement arrivés à s'intégrer dans leurs nouvelles communautés.

En 2008, M. Temerty a fondé et financé l'Ukrainian Jewish Encounter (UJE), une initiative multinationale impliquant des Ukrainiens d'origine chrétienne et juive en Ukraine, en Israël et dans leurs diasporas. L'objectif de l'UJE est d'approfondir la compréhension de l'ampleur, de la complexité et de la diversité des relations ukraino-juives à travers l'histoire. M. Temerty a contribué à la création et au financement du Consortium de recherche et d'éducation sur l'Holodomor, tant au Canada qu'en Ukraine, qui encourage la recherche, l'étude et la compréhension de l'Holodomor - la famine forcée de 1932-1933 en Ukraine. Les initiatives mondiales annuelles entreprises par la Fondation Temerty comprennent le Temerty Contemporary Ukraine Program à Harvard, l'Eurasia Centre au Atlantic Council, et l'Ukraine dans le dialogue européen à l'Institut des sciences humaines de Vienne, un projet initié par Timothy Snyder.

Au fil des ans, M. Temerty a siégé à divers conseils d'administration d'organismes de bienfaisance et sans but lucratif, dont la Fondation canadienne de la recherche en psychiatrie, le Conservatoire royal de musique et la Fondation de l'hôpital Sunnybrook. Il a également été président du conseil consultatif de la Kyiv Mohyla Business School et président fondateur du conseil consultatif national du Congrès ukrainien canadien.

La carrière entrepreneuriale et les efforts philanthropiques de M. Temerty ont été récompensés par de nombreuses distinctions. En 2008, il a reçu le prestigieux Ordre du Canada en reconnaissance de ses contributions à la société. Il a également reçu la médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II en 2012 pour l'honorer de ses contributions à son pays. En 2015, M. Temerty a reçu du président de l'Ukraine l'Ordre de Yaroslav le Sage, qui est le plus haut hommage que l'Ukraine accorde à un citoyen étranger qui n'a pas été chef d'État.

