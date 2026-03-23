WINNIPEG, MB, le 23 mars 2026 /CNW/ - James O'Sullivan, président et chef de la direction de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), participera à une discussion informelle animée par Jaeme Gloyn lors de la 24e Conférence annuelle sur les services financiers de la Banque Nationale Marchés des capitaux. La discussion se tiendra à Montréal, le mercredi 25 mars, de 11 h à 11 h 25 (HE).

Un lien donnant accès à la webdiffusion en direct sera fourni sous Relations avec les investisseurs à la section Événements et présentations sur le site Web de la Société financière IGM Inc. Il sera possible de visionner la discussion en rediffusion au cours des 90 jours suivant l'événement.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) est un chef de file canadien de la gestion de patrimoine et d'actifs aux activités diversifiées, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 327 milliards de dollars au 28 février 2026. La société s'est donné pour mission d'améliorer la vie des gens, en offrant une meilleure planification et une meilleure gestion de leur argent. Pour y parvenir, IGM fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion des placements afin d'aider environ deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. IGM exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie, à quoi s'ajoutent des positions stratégiques dans les gestionnaires de patrimoine Rockefeller Capital Management et Wealthsimple ainsi que dans les gestionnaires d'actifs ChinaAMC et Northleaf. La société étend ainsi ses capacités, sa portée et sa diversification. IGM fait partie du groupe d'entreprises de Power Corporation du Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez le site igmfinancial.com/fr.

SOURCE IGM Financial Inc.

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