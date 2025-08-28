WINNIPEG, MB, le 28 août 2025 /CNW/ - James O'Sullivan, président et chef de la direction, Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), participera à une discussion informelle lors du 26e Sommet financier annuel des Services bancaires et marchés mondiaux de la Banque Scotia, à Toronto, le jeudi 4 septembre, de 11 h 10 à 11 h 40, HE. Damon Murchison, président et chef de la direction, IG Gestion de patrimoine, le rejoindra sur scène pour une discussion animée par Phil Hardie.

La discussion sera diffusée en direct et pourra être visionnée via la section Événements et présentations du site Web de la Société financière IGM Inc. Il sera possible de visionner la discussion en rediffusion au cours des 90 jours suivant l'événement.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) est un chef de file canadien de la gestion de patrimoine et d'actifs aux activités diversifiées, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 288 milliards de dollars au 31 juillet 2025. La société s'est donné pour mission d'améliorer la vie des gens, en offrant une meilleure planification et une meilleure gestion de leur argent. Pour y parvenir, IGM fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion des placements afin d'aider environ deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. IGM exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie, à quoi s'ajoutent des positions stratégiques dans les gestionnaires de patrimoine Rockefeller Capital Management et Wealthsimple ainsi que dans les gestionnaires d'actifs ChinaAMC et Northleaf Capital. La société étend ainsi ses capacités, sa portée et sa diversification. IGM fait partie du groupe d'entreprises de Power Corporation du Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez le site igmfinancial.com/fr.

POUR D'AUTRES RENSEIGNEMENTS, COMMUNIQUEZ AVEC : Relations avec les médias : Nini Krishnappa, 647 828-2553, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Kyle Martens, 204 777-4888, [email protected]