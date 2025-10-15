PARIS, 15 octobre 2025 /CNW/ - À l'occasion du Ultra-Broadband Forum (UBBF) 2025, la onzième édition de l'événement, James Chen, président de la division Opérateurs de Huawei, a partagé un certain nombre de nouvelles pratiques exemplaires que l'entreprise a développées avec des opérateurs de réseau qui stimulent la croissance grâce à l'ultra-large bande (UBB) alimentée par l'IA. Dans son discours intitulé « Triple Leaps to AI UBB : Inspiring New Business Growth », M. Chen a déclaré que les opérateurs de réseau ont fait des progrès considérables sur le plan de la profondeur, de la largeur et de la hauteur pour favoriser une nouvelle croissance à l'ère de l'ultra-large bande alimentée par l'IA.

James Chen, président de la division Opérateurs de Huawei, prononçant son discours (PRNewsfoto/Huawei)

« Les innovations techniques favorisent le succès des entreprises », a-t-il déclaré. « Les opérateurs peuvent saisir cette occasion majeure de créer une nouvelle croissance en approfondissant les capacités d'assurance de l'expérience, en élargissant les limites commerciales pour inclure les services numériques et intelligents, et en livrant concurrence à des niveaux plus élevés en accélérant l'intelligence du réseau. » S'appuyant sur les pratiques des opérateurs dans différents secteurs, M. Chen a classé les progrès dans trois dimensions de l'innovation : la profondeur, la largeur et la hauteur.

Un bond en profondeur : Favoriser un changement de paradigme de la bande passante à la monétisation axée sur l'expérience

Les opérateurs combinent les capacités d'IA et les réseaux pour détecter avec précision les domaines dans lesquels des améliorations de l'expérience des applications sont nécessaires et assurer de façon proactive l'expérience d'applications clés comme les jeux en nuage alimentés par l'IA et la diffusion en direct 4K, ce qui permet de faire un bond des utilisateurs à l'expérience de monétisation au niveau de l'application.

Un exemple de la façon dont ce nouveau modèle de monétisation aide les opérateurs est un opérateur thaïlandais de premier plan qui a utilisé la solution IA WAN de Huawei pour développer de nouvelles capacités d'assurance de l'expérience au niveau des applications. Les utilisateurs ont pu profiter d'une expérience de jeu plus fluide, tandis que l'opérateur a considérablement augmenté son revenu moyen par utilisateur (RMPU).

Un bond en largeur : Repousser les limites commerciales pour inclure les renseignements numériques et les services informatiques

Sur le marché du réseau à domicile : Les opérateurs mondiaux disposent collectivement de plus d'un milliard de passerelles à domicile, ce qui leur donne un avantage naturel pour passer des fournisseurs de réseau à domicile aux fournisseurs de services à domicile intelligents. Cette année, Huawei a mis au point une nouvelle passerelle pour la maison : le AI Homehub. Un opérateur a déployé des services à domicile intelligents à l'aide de cette passerelle à domicile, augmentant ainsi de 60 % son RMPU tiré des services à domicile.

Sur le marché des PME : Les opérateurs peuvent utiliser des solutions de fibre optique au bureau (FTTO) pour construire une plateforme de gestion unifiée et fournir aux PME des services numériques et intelligents standard comme des services vidéo et de l'IdO, favorisant la transformation intelligente des entreprises. Huawei a mis au point une série de solutions FTTO. Les trois principaux opérateurs chinois ont déjà utilisé des solutions commerciales comme celles-ci à grande échelle pour développer plus de 2 millions d'utilisateurs FTTO.

Sur le marché des moyennes et grandes entreprises : Les opérateurs utilisent la détection et les communications intégrées basées sur le Wi-Fi pour développer de nouveaux outils de croissance. Par exemple, certains opérateurs ont utilisé cette technologie dans des scénarios comme la détection des chutes dans les soins aux personnes âgées et la gestion intelligente des salles de réunion pour les entreprises. Un opérateur de premier plan des Émirats arabes unis a utilisé le Wi-Fi 7 AirEngine de Huawei pour fournir des offres de Wi-Fi en tant que service, qui aident les entreprises à réduire de 67 % le coût total de possession d'un système de détection de mouvement pour les salles de réunion.

Dans le marché peu exploré des services aux entreprises axés sur l'IA : De plus en plus d'entreprises ont accès à l'infonuagique et ont besoin du traitement de données sur place, ce qui exige des réseaux qui prennent en charge de nouvelles capacités comme la transmission sans perte, l'élasticité et la sécurité. Cela se traduit par des possibilités de services de réseau informatique pour les opérateurs. Huawei a travaillé avec China Telecom Shanghai pour développer un réseau étendu IP intelligent avec une grande efficacité d'utilisation informatique (CUE). Ce réseau permet aux entreprises clientes d'accroître leur capacité de calcul en seulement quelques semaines avec une perte d'indice d'activité de moins de 5 %.

Un bond en hauteur : Transformation de l'exploitation et de l'entretien du réseau des opérations axées sur les bons de travail aux opérations intelligentes

Les opérateurs peuvent améliorer l'autonomie du réseau de niveau 4 pour permettre aux réseaux plus intelligents de délaisser les opérations axées sur les bons de travail au profit des opérations intelligentes.

Par exemple, Huawei a travaillé avec MasOrange en Espagne pour construire le premier réseau IP autonome de niveau 4 en Europe. À l'aide d'iMaster NCE, l'opérateur a été en mesure de réduire le temps moyen de réparation (TMR), ce qui permet d'améliorer la satisfaction de l'utilisateur.

M. Chen a conclu son discours en disant que l'ultra-large bande alimentée par l'IA ne fait que commencer, et que Huawei se réjouit à l'idée de travailler avec des opérateurs et des partenaires de l'industrie pour poursuivre l'innovation continue. L'entreprise vise à aider les opérateurs à réussir à l'ère de l'IA grâce à la monétisation de l'expérience, à une deuxième courbe de croissance et à la réduction des dépenses d'exploitation.

