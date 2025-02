TORONTO, le 14 févr. 2025 /CNW/ - Placements directs TD arrive pour la troisième année consécutive au premier rang du palmarès annuel des services de courtage en ligne au Canada du Globe and Mail.

Le groupe a obtenu une cote exceptionnelle de A+ et a encore une fois été le premier choix de tous les types d'investisseurs, qu'il s'agisse des négociateurs actifs ou des personnes qui entament tout juste leur parcours d'investisseur. Il a été reconnu pour son excellence dans l'offre d'outils dont les clients ont besoin pour gérer leurs portefeuilles efficacement. Placements directs TD a été particulièrement encensé pour sa récente option de négociation en temps réel de fractions d'action et de part de fonds négociés en bourse, ou FNB (il s'agit de la première société de courtage appartenant à une banque canadienne à l'offrir), ainsi que pour son application de négociation mobile, NégociTitresMC TD, qui offre 50 opérations gratuites par année et un nombre illimité d'opérations sans commission sur les FNB TD.

« Se trouver en tête du palmarès canadien des services de courtage pour la troisième année consécutive est tout un exploit, qui reflète aussi notre volonté sans faille d'offrir une expérience de placement fluide et innovatrice aux investisseurs autonomes, a affirmé Scott Ignall, vice-président à la direction, Placements directs TD. Qu'il s'agisse de notre négociation de fractions d'action et de part de FNB en temps réel, du perfectionnement de nos capacités ou du renforcement de notre formation de premier plan des investisseurs, nous ne cessons d'évoluer pour accompagner nos clients dans leur parcours financier. Je suis extrêmement fier de la détermination de cette équipe à offrir une expérience client exceptionnelle. »

« L'innovation est au cœur d'une expérience de placement exceptionnelle. Sans elle, nous ne pourrions pas aider nos clients à avoir confiance dans leur parcours financier, a déclaré Paul Clark, premier vice-président à la direction, Gestion de patrimoine TD. Se classer au premier rang des services de courtage en ligne au Canada trois ans de suite n'est pas une mince affaire. Cela témoigne de la détermination de l'équipe à bâtir et protéger le bien-être financier de nos clients, d'une génération à l'autre. Félicitations à Scott et à toute l'équipe de Placements directs TD pour cette reconnaissance bien méritée. »

Placements directs TD investit constamment dans ses plateformes et ses capacités. L'année dernière, le groupe a présenté plusieurs fonctionnalités visant l'amélioration de l'expérience de tous les types d'investisseurs, notamment les suivantes :

Négociation de fractions d'action ou de part de FNB en temps réel : Nous avons déployé la négociation de fractions d'action et de part de FNB en temps réel pour aider les Canadiens à commencer à investir avec de petits montants, ce qui facilite l'accès à l'investissement et offre aux clients plus de flexibilité lorsqu'ils effectuent des opérations.

Nous avons déployé la négociation de fractions d'action et de part de FNB en temps réel pour aider les Canadiens à commencer à investir avec de petits montants, ce qui facilite l'accès à l'investissement et offre aux clients plus de flexibilité lorsqu'ils effectuent des opérations. CELIAPP : Nous avons présenté l'option de compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) au moyen de Placements directs TD et de NégociTitres MC TD, pour offrir aux acheteurs une nouvelle façon d'investir dans une première propriété.

Nous avons présenté l'option de compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) au moyen de Placements directs TD et de NégociTitres TD, pour offrir aux acheteurs une nouvelle façon d'investir dans une première propriété. Capacités de versements améliorées : Nous avons facilité le processus de versement de fonds dans les comptes des clients. Ces derniers peuvent désormais déplacer instantanément des fonds d'un compte TD à celui d'une autre institution financière (et vice-versa), établir des cotisations et des dépôts récurrents en ligne, ainsi que transférer des soldes en espèces entre des comptes d'épargne libres d'impôt ( CELI) de la TD , des CELI de Placements directs TD, des régimes d'épargne-retraite (RER) de la TD et des RER de Placements directs TD.

Nous avons facilité le processus de versement de fonds dans les comptes des clients. Ces derniers peuvent désormais déplacer instantanément des fonds d'un compte TD à celui d'une autre institution financière (et vice-versa), établir des cotisations et des dépôts récurrents en ligne, ainsi que transférer des soldes en espèces entre des comptes d'épargne libres d'impôt ( , des CELI de Placements directs TD, des régimes d'épargne-retraite (RER) de la TD et des RER de Placements directs TD. Amélioration du soutien de la clientèle : Nous avons remanié l'appli TD pour faciliter la navigation et rehausser la convivialité, déployé un code de vérification à usage unique pour accélérer la vérification au téléphone, simplifié le menu d'appel pour diriger les clients vers les bons représentants plus rapidement, et permis aux clients de modifier en ligne leurs pronoms, leur identité de genre et leur nom d'usage.

Nous avons remanié l'appli TD pour faciliter la navigation et rehausser la convivialité, déployé un code de vérification à usage unique pour accélérer la vérification au téléphone, simplifié le menu d'appel pour diriger les clients vers les bons représentants plus rapidement, et permis aux clients de modifier en ligne leurs pronoms, leur identité de genre et leur nom d'usage. Programme de formation pour les investisseurs autonomes plus étoffé : Nous avons renforcé nos relations avec des universités et des collèges canadiens pour promouvoir la littératie financière sur les campus, et nous avons accru notre présence sur YouTube, Facebook et Instagram en proposant du contenu éducatif destiné à tous les types d'investisseurs.

Premier et plus important service de courtage direct au Canada, Placements directs TD fournit aux investisseurs autonomes les outils et les ressources dont ils ont besoin pour effectuer des opérations en toute confiance. Grâce à une gamme de plateformes puissantes (NégociTitresMC TD, CourtierWeb, Négociateur actif TD, Plateforme avancée), les clients ont accès aux données du marché en temps réel, à des recherches approfondies et à des ressources éducatives complètes pour les soutenir, et ce, peu importe leur niveau ou leurs objectifs en matière de placements.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page TD.com/placementsdirects.

