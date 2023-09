Jalon environnemental de LILYSILK : Projet de reboisement de 15 000 arbres plantés en collaboration avec One Tree Planted au Brésil

NEW YORK, 26 septembre 2023 /CNW/ - LILYSILK, la plus importante marque de soie au monde vouée à inspirer des modes de vie durables, est ravie d'annoncer un jalon important dans son engagement envers la gérance de l'environnement. En collaboration avec One Tree Planted, un organisme sans but lucratif axé sur le reboisement mondial, LILYSILK a réussi à planter 15 000 arbres au Brésil en avril dernier, dans le cadre de ses efforts continus pour lutter contre la déforestation et promouvoir un avenir plus vert.

Un jalon environnemental de LILYSILK : 15 000 arbres plantés en collaboration avec One Tree Planted au Brésil dans le cadre d’un projet de reboisement

Le partenariat de LILYSILK avec One Tree Planted marque la première initiative de la marque à contribuer au reboisement et à la conservation de l'environnement. Au cours du mois d'avril, LILYSILK s'est engagée à planter un arbre pour chaque achat en ligne , ce qui a permis de planter 15 000 arbres avec succès. Cet effort a joué un rôle crucial dans la restauration de 15 hectares de terres au Pontal do Paranapanema, dans l'État de São Paulo.

Six mois plus tard, il est évident que l'impact de cette initiative s'est étendu bien au-delà du reboisement. Les 15 000 arbres plantés par LILYSILK ont profité à 200 familles, soutenu 280 emplois et fourni un habitat à 569 espèces fauniques. De plus, ce projet de reboisement a contribué au reboisement de 500 hectares et a sollicité la participation active de 45 femmes, marquant une étape importante vers un avenir plus durable pour la communauté locale du Brésil.

Selon une analyse menée par One Tree Planted, chaque arbre a le potentiel d'absorber en moyenne 10 kilogrammes de dioxyde de carbone par année au cours de ses 20 premières années de croissance saine. Avec les 15 000 arbres plantés par LILYSILK, une estimation prudente suggère qu'un total de 3 000 tonnes de dioxyde de carbone seront absorbées au cours des deux prochaines décennies, ce qui aide à atténuer les impacts du changement climatique.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet «Corridors of the Life», qui vise à lutter contre le changement climatique, à soutenir les communautés locales et à conserver la biodiversité dans cette région de l'État de São Paulo, située dans la région de la forêt atlantique dans le sud-est du Brésil. Le projet favorise des moyens de subsistance durables pour les communautés de réforme agraire au Brésil, en promouvant la reproduction de pratiques fructueuses en matière de génération de revenus et de conservation de la biodiversité.

Laura Lucas Trujillo, chef de projet chez One Tree Planted Brazil, a expliqué comment ce reboisement aura un impact positif sur l'environnement local, en disant : « Planter des arbres permettra de protéger, restaurer et conserver les forêts du Brésil et les ressources connexes. À mesure que les arbres grandiront, ils amélioreront la conservation des sols et de l'eau, stockeront le carbone, modéreront le climat local en fournissant de l'ombre, augmenteront l'habitat faunique et amélioreront la capacité de la terre à s'adapter aux changements climatiques. »

Depuis sa création en 2010, LILYSILK a constamment démontré son engagement inébranlable à l'égard de la durabilité et de la responsabilité environnementale. Avec une vision centrée sur le zéro déchet, la marque a intégré des pratiques de développement durable dans ses valeurs fondamentales. Ce dernier jalon de ce parcours de développement durable, en collaboration avec One Tree Planted, témoigne de sa détermination à avoir un impact positif sur la planète.

David Wang, chef de la direction de LILYSILK, a exprimé son enthousiasme à l'égard de cette réalisation marquante, déclarant : « Nous sommes ravis d'avoir franchi cette étape. De concert avec One Tree Planted, nous voulons léguer à nos clients et aux générations futures un monde plus vert et plus durable. »

Matt Hill, fondateur et évangéliste en chef de l'environnement à One Tree Planted, a déclaré : « En plantant des arbres dans des régions qui ont souffert de la déforestation, nous accélérons non seulement la restauration de forêts saines, mais nous assurons aussi la revitalisation d'écosystèmes entiers. Grâce au reboisement, nous rétablissons le couvert végétal luxuriant, nous rétablissons l'intégrité des collectivités et nous créons un environnement florissant pour la biodiversité. Nous sommes extrêmement reconnaissants de l'appui inestimable de LILYSILK et de toutes les personnes concernées. »

