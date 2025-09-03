TORONTO, le 3 sept. 2025 /CNW/ - CUPANI Metals Corporation ("CUPANI" ou la "Compagnie") (CSE: CUPA) (OTCQB: CUPIF) a le plaisir d'annoncer la nomination de Mr Jacquelin Gauthier, Géo., en tant que Vice-Président Exploration.

M. Gauthier est un géologue professionnel comptant plus de 40 années d'expérience en exploration minière. Il a occupé des postes de direction chez Niobay Metals Inc., Trans-Siberian Gold Plc, Vior Inc., Kinross Gold Corp., Bema Gold Corp., Cambior Inc., Azimut Exploration Inc. et Noranda Inc.

Brian Bosse, CEO de Cupani, déclare "Je suis ravi de souhaiter la bienvenue à Jacquelin dans l'équipe de direction de Cupani. Jacquelin a participé à plusieurs découvertes et son expérience de travail en région éloignée contribuera à la progression du Projet Blue Lake. Sa capacité à transformer des opportunités en actifs miniers importants correspond exactement à ce que Cupani recherche. Nous avons passé une semaine ensemble sur le terrain ; les connaissances qu'il apporte sont devenues immédiatement évidentes, alors que son enthousiasme grandissait au fur et à mesure qu'il découvrait le potentiel du projet. Aujourd'hui est un grand jour pour la compagnie !"

Durant sa carrière, M. Gauthier a été responsable de la découverte de quatre dépôts d'or économiques avec quatre équipes différentes au Canada et en Russie. Il apporte aussi une solide expérience pour l'exploration de gisements Ni-Cu-Co-PGE en environnement ultramafique, ayant récemment occupé le poste de VP Exploration chez NorthX Nickel Corp. Il a dirigé l'équipe qui a découvert une nouvelle zone à haute teneur, située à 300 mètres du dépôt principal. Mr Gauthier a gradué de l'Université du Québec à Chicoutimi en Sciences Appliquées (ingénieur géologue). Il œuvre présentement au sein du Comité consultatif du secteur minier de l'Autorité des Marchés Financiers (Québec) et il est membre en règle de l'Ordre des Géologues du Québec.

M. Gauthier ajoute :"Je suis enchanté de joindre l'équipe Cupani à titre de Vice-Président Exploration. Après avoir pris connaissance des données et après avoir rencontré l'équipe sur le terrain, j'ai la conviction que la propriété Blue Lake possède un excellent potentiel de croissance et de découvertes additionnelles. Les ressources historiques combinées de 4,37 millions tonnes titrant 0.87 % Cu, 0.52 % Ni, et 0.84 g/t Pt+Pd ou 2.28 % CuEq (non conforme NI 43-101) démontrent bien que cet environnement ultramafique est fertile. Et pourtant, il n'y a qu'un nombre restreint de sondages peu profonds qui ont été forés hors ressources sur cette vaste propriété de 682 km2. J'anticipe avec plaisir de faire progresser ce projet d'exploration, à la fois ambitieux et fascinant, en collaboration avec l'équipe dévouée de Cupani !"

Personne qualifiée

Le contenu technique de ce communiqué a été révisé et approuvé par Jacquelin Gauthier, Géo., Vice-Président Exploration de Cupani, une personne qualifiée tel que définie par le Règlement 43-101 des Autorités Canadiennes en Valeurs Mobilières.

Octroi d'options

Cupani annonce également qu'elle a octroyé 1 000 000 d'options d'achat d'actions (les « options ») à M. Jacquelin Gauthier, à la suite de sa nomination au poste de vice-président, Exploration de la Société, en vertu du régime incitatif à long terme omnibus de la Société (le « Régime »). Les options, sous réserve des modalités du régime, peuvent être exercées au prix de 0,16 $ par action ordinaire de la Société pour une période de 5 ans.

À propos de CUPANI

CUPANI Metals Corp. offre à ses actionnaires une exposition à long terme à la croissance du capital en investissant dans des propriétés d'exploration minière. La Société est inscrite à la CSE sous le symbole « CUPA ». Pour en savoir plus sur l'entreprise, veuillez visiter http://www.CUPANImetals.com.

Informations prospectives

Certaines des déclarations faites et des renseignements contenus dans le présent document sont des « informations prospectives » au sens du Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Ces énoncés et renseignements sont fondés sur les faits dont dispose actuellement la Société et rien ne garantit que les résultats réels répondront aux attentes de la direction. Les énoncés et les renseignements prospectifs peuvent également être identifiés par des termes tels que « anticipe », « croit », « cible », « estime », « planifie », « s'attend à », « peut », « sera », « pourrait » ou « serait ». Bien que la Société considère que ses hypothèses sont raisonnables à la date des présentes, les énoncés et les informations prospectifs ne garantissent pas le rendement futur et les lecteurs ne doivent pas accorder une importance indue à ces énoncés, car les événements et les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux décrits dans les présentes. Rien ne garantit que ces renseignements s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces renseignements. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à l'information prospective. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant la possibilité d'exploration liée à la propriété Blue Lake, entre autres. Toutes les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont données à la date des présentes et sont fondées sur les opinions et les estimations de la direction et l'information dont elle disposait à la date des présentes.

Ces énoncés sont fondés sur des hypothèses qui sont assujetties à des risques et à des incertitudes importantes, y compris y compris les variations géologiques, les résultats de forage, les autorisations et les approbations réglementaires, ainsi que d'autres facteurs ayant une incidence sur le développement et l'exploitation d'une propriété minière.. En raison de ces risques et incertitudes et de divers facteurs, les résultats, les attentes, les réalisations ou le rendement réels de la Société peuvent différer considérablement de ceux prévus et indiqués dans ces énoncés prospectifs. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces énoncés prospectifs ainsi que des résultats futurs. Bien que la Société estime que les attentes reflétées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, elles ne peuvent garantir que les attentes des énoncés prospectifs s'avéreront exactes. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Ni la Bourse des valeurs canadiennes ni son fournisseur de services de réglementation n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

