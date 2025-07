TORONTO, le 17 juill. 2025 /CNW/ - CUPANI Metals Corporation (« CUPANI » ou la « Société ») (CSE : CUPA) (OTCQB : CUPIF) est heureuse d'annoncer la signature d'une convention d'option (la « Convention d'option ») avec Prospector Metals Corp. (« Prospector »), une société constituée en vertu des lois de la province de la Colombie-Britannique, en vertu de laquelle Prospector a accordé à CUPANI un droit et une option (l'« Option ») pour acheter une participation à 100 % indivise dans le projet Nemo (figure 1) situé dans le sud de la fosse du Labrador, au Québec, à 80 km au nord-est de Schefferville (la « Propriété »). Tous les montants indiqués aux présentes sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Figure 1. Emplacement du projet Nemo (bleu foncé) (Groupe CNW/Cupani Metals Corp.)

Le projet Nemo comprend 321 titres d'exploration, ou claims (les « Claims ») qui s'inscrivent dans les Claims existants de CUPANI dans la zone d'extension. À l'instar de la zone d'extension élargie, ces Claims couvrent des roches mafiques-ultramafiques peu explorées. À ce jour, aucun forage n'a été effectué sur ces Claims. Les Claims contiennent les mêmes filons de péridotite qu'ailleurs et les gisements historiques de Blue Lake présentent une équivalence cuivre de 2,3 %. La figure 1 illustre les nouveaux Claims contrôlés en bleu foncé, tandis que les Claims préexistants de la société sont présentés en bleu pâle.

Brian Bosse, chef de la direction de la société, a déclaré : « Il s'agira de la dernière acquisition de terrain. Je suis heureux de dire que Cupani est la seule entité qui contrôle les titres d'exploration dans la région. Nous avons bloqué les droits d'exploration du filon de péridotite, car il héberge la minéralisation historique d'une équivalence cuivre à 2,3 %. Ce filon fait des tours et des détours à travers la surface sur plus de 100 milles. À l'avenir, nous pourrons appliquer les leçons tirées de l'exploration à un emplacement à tous les autres emplacements sans délai, en devenant plus intelligents au fur et à mesure. Cupani contrôle maintenant 100 % de tous les terrains d'exploration. »



Sous réserve des modalités de la Convention d'option, Cupani a accepté de verser la contrepartie suivante à Prospector pour l'acquisition de la participation à 100 % indivise dans le projet Nemo :

a) au plus tard le 23 août 2025, payer les frais de renouvellement requis pour les Claims faisant partie de la Propriété dont la date limite de renouvellement est le 23 août 2025 (les « Claims du bloc 1 ») au montant de 14 850 $, et traiter un minimum de 12 150 $ dans le cadre de travaux d'exploration sur les Claims du bloc 1 nécessaires pour maintenir les Claims du bloc 1 en règle;

b) au plus tard le 18 septembre 2025, payer les frais de renouvellement requis pour les Claims faisant partie de la Propriété dont la date limite de renouvellement est le 18 septembre 2025 (les « Claims du bloc 2 ») au montant de 38 115 $, et traiter un minimum de 31 185 $ dans le cadre de travaux d'exploration sur les Claims du bloc 2 nécessaires pour maintenir les Claims du bloc 2 en règle;

c) à l'exercice de l'Option par la Société, accorder à Prospector une redevance perpétuelle à l'égard des produits dérivés de la propriété égale à un demi pour cent (0,5 %) du rendement net de la fonderie sur tous les minéraux produits à partir de la Propriété, et qui peut être entièrement racheté pour un paiement en espèces de 500 000 $;

d) 625 000 bons de souscription d'actions ordinaires donnant droit à chaque porteur d'acquérir une action ordinaire de Cupani à un prix d'exercice de 0,16 $ par action, acquise le 1er février 2026 (la « date d'acquisition »), et expirant trois ans après l'émission, ne pouvant être exercé qu'après la date d'acquisition.

La Convention d'option demeure assujettie à l'approbation de la Bourse des valeurs canadiennes.

À propos de CUPANI

CUPANI Metals Corp. offre aux actionnaires une exposition à la croissance du capital à long terme en investissant dans des propriétés d'exploration minière et d'autres actifs. La Société est inscrite au marché boursier canadien sous le symbole « CUPA ». Pour en savoir plus sur la Société, visitez http://www.CUPANImetals.com .

Information prospective

Énoncé prospectif (énoncé Safe harbor) : Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi en valeurs mobilières applicable. L'utilisation des mots « anticiper », « prévoir », « continuer », « s'attendre », « estimer », « objectif », « peut », « sera », « projet », « devrait », « prévoir », « potentiels » et d'autres expressions semblables visent à identifier des énoncés prospectifs. Bien que la Société soit d'avis que les attentes et les hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs sont raisonnables, il ne faudrait pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car la Société ne peut garantir qu'ils s'avéreront exacts. Puisque les énoncés prospectifs portent sur les événements et les conditions futurs, ils comportent des hypothèses, des incertitudes et des risques inhérents. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont actuellement prévus en raison d'un certain nombre d'hypothèses, de facteurs et de risques, dont bon nombre sont indépendants de la capacité de la Société de les contrôler ou de les prédire. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles comprennent, sans s'y limiter, les conditions sur les marchés du financement par actions, la volatilité des marchés boursiers, les risques non quantifiables liés aux mesures et aux interventions gouvernementales, la résiliation de toute entente, les modifications aux lois ou aux exigences en matière de permis, le défaut d'obtenir les approbations réglementaires nécessaires ainsi que les risques cernés dans le rapport de gestion annuel de la Société. La direction a fourni le résumé ci-dessus des risques et des hypothèses liés aux énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse afin de fournir aux lecteurs une perspective plus complète des activités futures de la Société. Les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs et, par conséquent, aucune assurance ne peut être donnée que les événements prévus par les énoncés prospectifs se produiront, ou, si c'est le cas pour l'un d'entre eux, quels avantages la Société en retirera. Ces énoncés prospectifs sont présentés à la date du présent communiqué de presse et, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent, la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou autres.

La bourse canadienne et son fournisseur de services de réglementation n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Cupani Metals Corp.

Brian Bosse, Directeur et chef de la direction, Cupani Metals Corp., [email protected], +14168445712