L'équipe de terrain est composée de membres de CUPANI avec le soutien de Kintavar Exploration Inc. Le camp de Retty, situé au centre de la propriété, est utilisé comme camp de base pour la saison.

CUPANI a retenu les services d'Expert Geophysics Surveys Inc. pour effectuer un levé magnétique et électromagnétique héliporté (méthode électromagnétique à dimension temporelle). Le levé couvrira la majeure partie du bloc de claims principal comprenant les indices historiques et les gisements de la zone Blue Lake afin d'étendre et de mettre à jour la couverture des levés de 2010 à 2011. Ce nouveau levé fournira des données de haute qualité au jour le jour à l'équipe de terrain pour la vérification des cibles et, par la suite, pour la modélisation géophysique en prévision du forage des prochains hivers. Le levé est prévu sur 5313 kilomètres linéaires et couvre les claims récemment ajoutés à la zone d'extension. Expert Geophysics Surveys Inc. est actuellement sur place et a commencé le levé le 17 juillet.

La figure 1 montre les lignes de vol géophysiques prévues.



Figure 2 : Photographie montrant l'élingue de prospection géophysique suspendue sous un hélicoptère.

Figure 3 : Carte montrant l'étendue de la propriété de Cupani, qui s'étend sur 682 kilomètres carrés (264 milles carrés) sur 1 390 claims. La propriété est divisée en cinq zones comprenant le projet Blue Lake. Chaque zone est décrite ci-dessous, dans l'ordre de l'avancement de l'exploration.

Zone de Blue Lake

Les gisements historiques de minéralisation de sulfure de cuivre, de nickel, de platine et de palladium ont été découverts et décrits dans la zone de Blue Lake entre les années 1950 et 1980 par le forage et l'exploration souterraine au moyen d'une galerie d'accès à Blue Lake. Les exploitants précédents ont déclaré des ressources historiques de 4,37 millions de tonnes (métriques) à 0,87 % de cuivre, 0,52 % de nickel et 0,84 g/t de Pt+Pd pour une teneur en équivalent cuivre 2,28 % (non conforme au règlement 43-101). La plupart des zones minéralisées sont toujours ouvertes latéralement et en profondeur. Plusieurs nouvelles cibles similaires ont été identifiées lors du levé gravimétrique au sol de 2024 dans la zone de Blue Lake.

Zone Anticline Lake

Des affleurements rouillés et de la minéralisation ont été observés sur une longueur de plus de 25 kilomètres dans la zone Anticline Lake. En 2024, des échantillons prélevés à partir des indices historiques et le long de leurs extensions ont donné des valeurs comprises entre 0,1 et 0,5 % de CU avec des valeurs de Ni et d'ÉGP allant jusqu'à 0,3 % pour le Ni et 0,5 g/t pour les ÉGP. Les résultats des équivalences en cuivre vont jusqu'à 1,1 % Cu-Equi. Moins explorée et forée que la zone Blue Lake, la zone Anticline Lake présente un bon potentiel de découverte de lentilles de sulfures massifs enrichis.

Zone Cancun

Les roches minéralisées de la zone Cancun sont principalement cachées sous un sol et une couverture végétale de moins d'un mètre de profondeur. De petites tranchées artificielles ont été creusées localement afin de découvrir et d'échantillonner la minéralisation du substrat rocheux. De la minéralisation de cuivre a été identifiée dans des sulfures massifs à semi-massifs et a été retracée sur plus de 9 kilomètres latéralement. La minéralisation coïncide avec des anomalies électromagnétiques le long de la charnière du pli sud. Plusieurs échantillons choisis de la zone Cancun ont donné des valeurs entre 0,1 et 0,6 % Cu-Equi, avec un échantillon atteignant 1 %. De plus, un échantillon prélevé sur le bord est du pli a donné une valeur en or de 1,93 g/t Au, ce qui nécessite une étude plus approfondie.

De plus, là où une faille régionale à tendance NE coupe le pli de Cancun, de la minéralisation a été identifiée sur une longueur de 150 mètres. Cela a donné la valeur en cuivre la plus élevée du programme 2024, soit 0,9 % de cuivre sur un échantillon. Cette découverte coïncide avec une anomalie électromagnétique dans la zone où plusieurs anomalies n'ont pas encore été étudiées.

Zones Doublet et Extension

Les deux zones ont été jalonnées à l'été 2024 en raison d'un filon de péridotite potentiel et de concentrations élevées de cuivre dans les échantillons de sédiments du fond du lac déclarées par le gouvernement du Québec. La zone Doublet comprend plusieurs indices historiques de cuivre-nickel qui seront étudiés en 2025.

Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué ont été examinés et approuvés par Pierre-Luc Lalonde qui est une « personne qualifiée » aux fins du Règlement NI 43-101pour le projet Blue Lake au Québec (permis 01920 de l'OGQ).

À propos de CUPANI

CUPANI Metals Corp. offre aux actionnaires une exposition à la croissance du capital à long terme en investissant dans des propriétés d'exploration minière. La Société est inscrite au marché boursier canadien sous le symbole « CUPA ». Pour en savoir plus sur la Société, visitez http://www.CUPANImetals.com.

Brian Bosse, Directeur et chef de la direction, CUPANI Metals Corp., [email protected], +14168445712