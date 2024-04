Jacinthe Roy nommée directrice générale du Réseau FADOQ

MONTRÉAL, le 2 avril 2024 /CNW/ - Le Réseau FADOQ est heureux d'annoncer la nomination de Jacinthe Roy au poste de directrice générale. Elle est officiellement entrée en fonction hier.

Mme Roy succède à Danis Prud'homme, qui prend sa retraite. Elle occupait préalablement le poste de directrice générale adjointe du Réseau FADOQ depuis novembre 2021.

Jacinthe Roy (Groupe CNW/La Fédération de l'âge d'or du Québec (FADOQ))

« Je suis honorée de devenir la directrice générale de la plus grande organisation de personnes de 50 ans et plus au Québec et au Canada. Ma vision pour la FADOQ s'assoit sur un grand pilier : ajouter de la valeur à la carte FADOQ pour que nos membres soient encore mieux desservis et soient de fiers ambassadeurs et ambassadrices de notre organisme », a affirmé Mme Roy.

« Jacinthe Roy remplissait toutes les cases de ce que nous recherchions pour occuper ce poste. Le conseil d'administration est certain qu'elle saura relever ce nouveau défi avec brio », a déclaré la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman.

Mme Roy, qui est détentrice d'une maîtrise en administration des affaires, possède une feuille de route impressionnante. Au sein du Réseau FADOQ, elle a notamment mené la campagne Entrez dans la danse avec vos clubs FADOQ afin de relancer les activités des clubs après la pandémie. Elle a aussi relancé le Fonds philanthropique FADOQ et piloté plusieurs importants comités au sein de l'organisation.

« De grands défis sont devant nous, notamment avec le vieillissement accéléré de la population québécoise. Nous continuerons de demeurer bien de notre temps avec une offre variée d'activités et de loisirs. De plus, la défense des droits collectifs de nos membres et de toutes les personnes de 50 ans et plus du Québec occupera toujours une place importante dans notre organisation », a garanti Mme Roy.

Elle cumule également une longue expérience en gestion philanthropique et en financement d'organismes à but non lucratif, notamment à l'organisme Les Petits Frères.

Enfin, le Réseau FADOQ tient à remercier Danis Prud'homme pour ses 15 ans à la direction générale du Réseau FADOQ. Sous sa gouverne, le nombre de membres est passé de 255 000 en 2008 à plus de 575 000 en 2024.

« Grâce à sa détermination et à son engagement, la FADOQ est pleinement redynamisée. Cela permettra à notre organisation d'entamer avec confiance le prochain chapitre de son histoire. Au nom de tout le Réseau FADOQ, je lui souhaite une bonne retraite pleinement méritée », a souligné Mme Tassé-Goodman.

Avec plus de 575 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme de personnes aînées au Canada. Sa mission est de faire partie de la vie des personnes de 50 ans et plus en défendant leurs droits, en valorisant leur apport à la société et en les accompagnant avec une offre de services et d'activités adaptés.

SOURCE La Fédération de l'âge d'or du Québec (FADOQ)

Renseignements: Source et informations : Christian Dufresne, Conseiller en communications, Réseau FADOQ, 514 975-2016, [email protected]