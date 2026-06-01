PÉKIN, 1er juin 2026 /CNW/ - JA Solar a récemment présenté sa feuille de route stratégique pour le marché photovoltaïque (PV) post-cycle, réaffirmant son leadership dans les technologies TOPCon et BC tout en progressant vers un modèle de solutions énergétiques entièrement intégré.

Alors que l'industrie PV mondiale se stabilise après un ralentissement cyclique, JA Solar a démontré une nette reprise opérationnelle. Au premier trimestre de 2026, l'entreprise a considérablement réduit ses pertes en glissement annuel, ce qui témoigne d'un renforcement des fondamentaux et d'une dynamique renouvelée.

JA Solar, a Trusted Global Partner in Green Energy (PRNewsfoto/JA Solar Technology Co., Ltd.)

Au niveau technologique, JA Solar continue de diriger les pistes d'innovation grand public et de prochaine génération. Son module phare TOPCon, DeepBlue 5.0, a récemment atteint l'efficacité de production de masse la plus élevée à l'échelle mondiale, renforçant ainsi son statut d'acteur de référence pour les centrales bifaciales à l'échelle des services publics dans lesquelles la performance du coût actualisé de l'énergie est essentiel. Parallèlement, la plateforme BC de nouvelle génération de la société a franchi une étape importante avec la cellule HyperGen offrant une efficacité de conversion de 28,2 %, un nouveau record mondial certifié par TÜV Rheinland.

Fondé sur une architecture BC de pointe, HyperGen intègre une passivation améliorée et une collecte de courant optimisée pour libérer un potentiel d'efficacité plus élevé tout en maintenant une forte puissance de sortie frontale. La technologie BC est donc particulièrement adaptée aux applications distribuées à haute performance où l'efficacité spatiale et l'esthétique stimulent la valeur pour les clients.

JA Solar souligne que TOPCon et la technologie BC jouent des rôles distincts, mais complémentaires. TOPCon demeure le choix optimal pour les installations bifaciales à grande échelle qui dominent le déploiement mondial, tandis que la technologie BC se positionne pour des scénarios résidentiels, commerciaux et industriels de première qualité. Cette approche à double technologie permet une sélection précise de produits fondée sur des scénarios et élargit le marché adressable de l'entreprise, tant à l'échelle des services publics que dans les segments distribués.

Au-delà de la technologie des modules, JA Solar accélère sa transition pour passer du statut de fabricant de produits à celui de fournisseur de solutions énergétiques intégrées. L'entreprise renforce ses capacités pour les modules photovoltaïques, le stockage de l'énergie, l'électronique de puissance et les opérations intelligentes, offrant des systèmes complets qui combinent le matériel, l'intégration et la gestion axée sur l'IA.

Ce modèle « module + stockage + O&M intelligentes » est déjà déployé dans de nombreux marchés internationaux, faisant passer les ventes d'équipement traditionnelles vers des ententes de services énergétiques à long terme. En intégrant des plateformes de production photovoltaïque, de stockage et d'exploitation intelligente, JA Solar améliore la performance, la fiabilité et la valeur du cycle de vie du système pour les clients mondiaux.

Alors que l'industrie PV entre dans une nouvelle phase de concurrence structurelle, le leadership en matière de double technologie et la stratégie énergétique intégrée de JA Solar permettent à l'entreprise de rester à l'avant-garde de l'innovation et de soutenir la transition mondiale vers des systèmes énergétiques propres et résilients.

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SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.

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