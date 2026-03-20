PÉKIN, 20 mars 2026 /CNW/ - Alors que l'industrie mondiale du photovoltaïque entame l'année 2026 sous la pression des coûts, des changements de politique et de l'accélération des transitions technologiques, TOPCon est devenu le fleuron de la fabrication solaire d'aujourd'hui, représentant l'essentiel de la production de modules neufs dans le monde. Alors que le déploiement prend de l'ampleur, le secteur est maintenant confronté à une nouvelle série de questions : comment trouver l'équilibre entre gains d'efficacité et fiabilité à long terme ? Comment gérer la pression sur les coûts et les contraintes matérielles ?

Décoder le TOPCon : dialogue entre JA Solar et l’université de Nouvelle-Galles du Sud sur l’avenir du photovoltaïque Speed Speed

Pour faire le tour de ces questions, JA Solar vient de publier le dernier épisode de son Power Talk, la série de webinaires mondiaux adaptés à différents scénarios et qui réunit des experts de la chaîne de valeur du photovoltaïque dans le cadre d'un dialogue approfondi sur les technologies, les normes et les applications du monde réel. Le nouvel épisode intitulé « TOPCon & Beyond: Insights from the Solar Frontier » (Au-delà du TOPCon : la nouvelle frontière solaire) reprend une conversation entre Zi Ouyang, président du centre de R & D sur les produits et les solutions et directeur de la technologie chez JA Solar, et le professeur Bram Hoex, directeur adjoint (de la recherche) à l'université de Nouvelle-Galles du Sud.

La discussion aborde les raisons pour lesquelles TOPCon est rapidement devenu l'architecture cellulaire dominante du secteur, soulignant ses avantages en matière d'efficacité, de facilité de fabrication et de rendement énergétique dans les environnements d'exploitation. La discussion aborde également les principaux défis auxquels TOPCon est confronté aujourd'hui, y compris la pression sur les coûts des matières premières, les risques en matière de métallisation et de fiabilité, et la nécessité de mettre en place des cadres d'essai plus robustes à mesure que la technologie progresse dans un déploiement à grande échelle. Dans une perspective d'avenir, la conversation explore différentes pistes au-delà de TOPCon, y compris les architectures tandem, la recyclabilité et la circularité, l'optimisation au niveau du système et les frontières émergentes des applications.

« TOPCon n'est plus une technologie émergente, c'est désormais le socle sur lequel repose le secteur du photovoltaïque aujourd'hui », a déclaré M. Ouyang. « Notre capacité à transformer les gains d'efficacité en performances fiables et rentables dans les conditions réelles sera un facteur déterminant pour la suite, tout en nous préparant de façon responsable aux technologies à venir. »

Le professeur Hoex souligne que même si TOPCon représente le parfait équilibre entre performance et évolutivité industrielle, la fiabilité à long terme sera dans une plus large mesure l'élément de différentiation des fabricants. Une collaboration plus étroite entre le secteur et les établissements de recherche est essentielle pour faire face aux mécanismes de dégradation, aux normes d'essai et aux défis de durabilité au fur et à mesure de l'introduction de nouvelles architectures cellulaires.

S'appuyant sur des épisodes précédents, le Power Talk de JA Solar fait entendre des voix émanant du secteur de la fabrication, de la recherche, des matériaux et des essais au profit d'un échange ouvert de connaissances sur les technologies de pointe et les applications multiscénarios. La série vient à l'appui de décisions technologiques plus éclairées et vise à accélérer la transition du secteur vers des solutions photovoltaïques à haute efficacité, résilientes et durables. D'autres discussions d'experts seront publiées plus tard cette année.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=hyZ-uBR7IJc

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.

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