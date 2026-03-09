BEIJING, le 9 mars 2026 /CNW/ - Près d'une trentaine de grands médias mondiaux ont récemment visité les installations de fabrication et d'essai de JA Solar à Yangzhou pour un aperçu exclusif et approfondi de DeepBlue 5.0, le module PV phare de nouvelle génération de l'entreprise. La visite a marqué le premier dévoilement public au niveau système de JA Solar de la logique R&D du produit, des innovations de fabrication et de la validation des performances réelles.

Lors de l'événement, Sure Liu, responsable de la marque et du marketing chez JA Solar, a souligné que l'industrie photovoltaïque passe de « l'expansion à grande échelle » à « la génération de valeur ». Il a souligné que les nouveaux produits grand public doivent offrir une plus grande valeur aux clients, non seulement des paramètres de rendement plus élevés, mais aussi des gains globaux en matière d'efficacité de l'utilisation des terres et de rendement des projets. Liu a souligné : « Les nouveaux produits PV grand public doivent commencer par la valeur. Non seulement une plus grande efficacité, mais une amélioration complète de la capacité du client. »

Une percée à l'échelle du système dans quatre dimensions

DeepBlue 5.0 offre une puissance maximale de 670 W et une efficacité de conversion de 24,8 %, grâce à un ensemble intégré d'innovations pour les plaquettes, les cellules, les modules, les matériaux et les processus. DeepBlue 5.0 réalise quatre grandes percées :

Secteur : La conception plein écran sans lunette augmente la zone de génération active tout en offrant une apparence esthétique unifiée.

Qualité : Un plan de dispersion triangulaire combiné à une amélioration structurelle du CSE améliore la résistance à la charge, la fiabilité de la chaleur humide et la performance des points chauds.

Performance : Une meilleure réponse de faible luminosité, une réflexion de la face arrière et une utilisation de la lumière multi-angle assurent un rendement énergétique plus élevé dans diverses conditions.

Scénarios : Un cadre d'atténuation de la poussière et des solutions de systèmes à scénarios complets favorisent une création de valeur stable pour les applications commerciales, industrielles et résidentielles.

De la technologie de base à l'industrialisation

Au cours du dialogue avec les médias, Ouyang Zi, président du Product & Solutions R&D Center de JA Solar, a détaillé la pile technologique sous-jacente permettant les gains de performance de DeepBlue 5.0. Le module intègre des avancées telles que des wafers à faible teneur en oxygène et à durée de vie élevée ; des cellules de contact passivées de type Bycium+ 5,0 avec une tension en circuit ouvert d'environ 749 mV ; et des innovations au niveau du module, y compris l'interconnexion PII, l'encapsulation HDP à haute densité, l'optimisation optique UTG et le renforcement structurel CSE.

Validation mondiale réelle à la base de test de JA Solar à Yangzhou

Les médias ont également visité la base d'essai extérieure de JA Solar, qui comprend des systèmes de suivi, de multiples zones de réflectivité au sol et des scénarios commerciaux/sur toit. Les données en temps réel de la matrice d'essai DeepBlue 5.0 ont montré des gains de rendement énergétique par watt significatifs par rapport aux systèmes de référence, confirmant ainsi les avantages du produit dans des conditions d'exploitation réelles.

Ouyang Zi a affirmé : « De l'innovation en R&D aux données sur le terrain, DeepBlue 5.0 démontre un cycle complet et transparent de l'innovation à la valeur. Grâce à ses percées au niveau du système et à sa performance vérifiée sur le terrain, DeepBlue 5.0 établit une nouvelle référence pour la transition de l'industrie de l'expansion à la croissance axée sur la valeur. »

