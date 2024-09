JERICHO, New York, 25 septembre 2024 /CNW/ - Le cabinet d'experts-conseils mondial J.S. Held, qui célèbre fièrement ses 50 ans de transformation, étend sa pratique de juricomptabilité au Canada en faisant l'acquisition d'ADS Forensics. Cette transaction renforce la position de J.S. Held en tant que société d'experts-conseils de premier plan pour les communautés mondiales de l'assurance et du droit.

Fondée en 2010 pour servir des cabinets d'avocats et des assureurs partout au Canada, l'équipe de criminaliste d'ADS offre une expertise financière spécialisée dans les cas de blessures corporelles, de faute professionnelle médicale et de décès injustifiés, de réclamations d'assurance commerciale et de litiges; et des rapports sur les indemnités d'accident, comme le prévoit le Barème des indemnités d'accident prévu par la loi.

ADS Forensics a mis sur pied une équipe de professionnels très performants possédant une expérience diversifiée de l'industrie, des compétences spécialisées et une passion commune pour le service à la clientèle. Jouissant d'une réputation exceptionnelle en Ontario et partout au Canada, l'équipe de criminaliste d'ADS est composée de professionnels de la comptabilité et de l'économie hautement qualifiés détenant des certifications comme comptable professionnel agréé (CPA), Certified in Financial Forensics (CFF), Chartered Insurance Professional (CIP), entre autres.

« L'acquisition d'ADS Forensics met l'accent sur le Canada pour notre équipe élargie de juricomptabilité aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique, a déclaré Aubrey Shea, vice-président exécutif et juricomptabilité - Chef de la pratique des services d'assurance chez J.S. Held. « Grâce à notre équipe mondiale combinée de centaines d'experts en criminalistique, nous pouvons fournir les ressources et l'expertise locales nécessaires pour quantifier les aspects financiers des réclamations d'assurance et des questions en litige. »

Michael Sigsworth, CPA, CGA, CFF, CIP, cofondateur d'ADS Forensics, fait remarquer : « Ce partenariat amplifie notre expertise collective, élargit nos capacités de juricomptabilité et améliore notre capacité à offrir une gamme complète de services aux milieux de l'assurance et du droit. »

À la suite de la transaction, ADS Forensics, qui fait partie de J.S. Held, les clients ont maintenant accès à plus de 1 500 experts techniques, scientifiques, financiers et stratégiques qui se spécialisent dans des domaines comme l'évaluation des dommages matériels, le génie judiciaire, l'environnement, la santé, et la sécurité; la reconstruction d'accidents; les services-conseils en construction; l'analyse des matériaux et les essais en laboratoire; les enquêtes et les services-conseils en matière de conformité; l'évaluation des actifs corporels et incorporels; la cybersécurité et la gouvernance de l'information; et les dommages économiques.

« Notre gamme de solutions nous a toujours permis de nous démarquer de nos concurrents, observe Carolyn Seaquist, cofondatrice d'ADS Forensics. Seaquist poursuit : « En nous joignant à J.S. Held, nous élargissons encore plus les solutions que nous offrons aux clients, le tout avec la même attention personnelle, le suivi, le traitement rapide et l'approche axée sur le service à laquelle nos clients sont habitués."

David Weiner, vice-président directeur et responsable de la pratique des dommages économiques et des évaluations chez J.S. Held, a déclaré : « ADS Forensics offre une combinaison unique d'expertise en juricomptabilité et en enquêtes financières de confiance. Leur approche équilibrée fait écho à l'engagement continu et à l'enthousiasme de J.S. Held pour la collaboration interne au profit de nos clients."

« En acquérant ADS Forensics, J.S. Held ajoute des décennies d'expertise en juricomptabilité et en comptabilité des litiges axée sur les besoins du marché canadien en expansion, a déclaré Jim Stanilious, vice-président principal et chef de la division des services d'assurance de J.S. Held. Stanilious poursuit : « Cette combinaison d'expertise renforcera la capacité de J.S. Held à conseiller les cabinets d'avocats et les clients du secteur de l'assurance canadiens dans les réclamations d'assurance complexes, la juricomptabilité et la juricomptabilité, ainsi que les dommages économiques et les différends financiers. »

ADS Forensics fait maintenant partie des experts dévoués et entrepreneuriaux qui aident à transformer J.S. Held. Explorez notre histoire et célébrez cette étape importante, notre célébration du 50e anniversaire, avec nous à jsheld.com.

À propos de J.S. Held

J.S. Held est une société d'experts-conseils mondiale qui combine une expertise technique, scientifique, financière et stratégique pour conseiller les clients qui cherchent à générer de la valeur et à atténuer les risques. Nos professionnels agissent à titre de conseillers de confiance auprès d'organisations confrontées à des enjeux importants qui exigent une attention urgente, une intégrité inébranlable, une expérience éprouvée, une analyse claire et une compréhension des actifs corporels et incorporels. L'entreprise offre une gamme complète de services, de produits et de données qui permettent aux clients de composer avec des situations complexes, litigieuses et souvent catastrophiques.

Plus de 1 500 professionnels desservent des organisations sur six continents, dont 81 % des cabinets d'avocats Global 200, 70 % des 20 meilleures compagnies d'assurance de Forbes (85 % des 50 meilleurs assureurs de dommages de NAIC) et 65 % des sociétés Fortune 100.

J.S. Held, ses sociétés affiliées et ses filiales ne sont pas des cabinets d'experts-comptables agréés et ne fournissent pas de services de vérification, d'attestation ou de tout autre service de comptabilité publique. J.S. Held, ses sociétés affiliées et ses filiales ne sont pas des cabinets d'avocats et ne fournissent pas de conseils juridiques. Titres offerts par l'intermédiaire de PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, membre de J.S. Held, membre de FINRA/ SIPC ou d'Ocean Tomo Investment Group, LLC, membre de J.S. Held, membre de FINRA/ SIPC. Tous droits réservés.

Kristi L. Stathis | Relations publiques mondiales | +1 786 833 4864 | [email protected]

SOURCE J.S. Held