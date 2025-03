JERICHO, New York, le 18 mars 2025 /CNW/ - Le cabinet d'experts-conseils mondial J.S. Held annonce que le chef de la direction (PDG) Jonathon (Jon) Held a l'intention de démissionner de son poste de chef de la direction. J.S. Held, président et chef de l'exploitation (CE), succédera à Jon Held à titre de président et chef de la direction. Jon Held deviendra président exécutif du conseil d'administration. Dans le cadre d'une relève planifiée, la transition à la direction entrera en vigueur au début du deuxième trimestre de 2025.

Dans son nouveau rôle de président exécutif, Jon Held continuera de fournir des conseils stratégiques, veillant à ce que l'entreprise optimise la création de valeur pour une croissance continue. De plus, Jon élargira son rôle auprès des clients, offrant des conseils stratégiques et des services-conseils en matière de règlement des différends, principalement dans le secteur de l'assurance.

Depuis qu'il occupe le poste de directeur général en 1985, Jon a supervisé la croissance de J.S. Held, qui est passée d'une petite entreprise régionale à une société d'experts-conseils mondiale reconnue à l'échelle internationale et qui compte plus de 1 500 professionnels sur six continents. Steve Dutton, associé chez Kelso & Company, partenaire de capital-investissement deJ.S. Held, commentant la transition de la haute direction, les actions, « Travaillant en collaboration avec Jon et l'équipe de direction, Lee Spirer a été recruté pour faire en sorte que la décision de Jon de passer au poste de président exécutif se concrétise sans heurts.

« La vaste expérience de Lee Spirer et sa capacité éprouvée à mettre en œuvre une stratégie axée sur les résultats financiers et l'excellence opérationnelle font de lui le chef de la direction idéal pour diriger notre équipe tout au long de notre prochaine phase de croissance, a observé Jon Held. « Alors que nous entamons notre sixième décennie de service à nos clients, je suis ravi de cette nouvelle période de croissance pour J.S. Held et j'ai hâte de m'associer à Lee pour faire progresser notre mission et notre vision pour l'entreprise à l'appui de tous les intervenants de J.S. Held - les membres de notre équipe, nos clients et nos investisseurs. »

Lee Spirer est un leader transformationnel qui possède une vaste expérience en création de valeur pour les investisseurs dans des entreprises à forte intensité de capital humain en se concentrant sur le développement de services novateurs à fort impact pour les clients et sur la création de plateformes qui attirent des professionnels de calibre mondial afin de maximiser leur réussite professionnelle. Au cours de sa carrière de 30 ans, Lee Spirer a été reconnu pour ses connaissances stratégiques approfondies étroitement liées à l'exécution réussie des plans, au développement des équipes, à l'exploitation de l'innovation et à la mise à profit de la technologie. Ses équipes ont équilibré des stratégies de croissance organique et d'acquisition tout en stimulant le rendement opérationnel. Il a travaillé dans des entreprises publiques et privées, a acquis et vendu des entreprises, a guidé une entreprise dans le cadre d'un PAPE et a interagi avec un large éventail d'investisseurs et de conseils d'administration.

« Au cours des 50 dernières années, J.S. Held a eu pour mission d'agir à titre de conseiller expert de confiance auprès d'organisations du monde entier et de soutenir la croissance professionnelle continue de notre personnel, a déclaré Jonathon Held, qui a ajouté : « Aujourd'hui, nous réaffirmons cet engagement au plus haut niveau de notre organisation au profit de nos clients et de nos plus de 1 500 experts scientifiques, techniques, financiers et du risque dans le monde entier. »

Lee Spirer, commentant sa transition vers le poste de président et chef de la direction, a déclaré : « Jon a permis à cette entreprise d'occuper une position enviable dans ses marchés principaux. Il a été un partenaire extraordinaire et a choisi de consacrer son temps à l'activité de la plus haute valeur, en se concentrant sur ses capacités uniques à conseiller nos clients du secteur de l'assurance. « Je me considère chanceux et je cherche à bâtir sur cette plateforme, faisant évoluer J.S. Held pour l'avenir, en dirigeant une équipe talentueuse."

À propos de J.S. Held

J.S. Held est une société d'experts-conseils mondiale qui combine une expertise technique, scientifique, financière et stratégique pour conseiller les clients qui cherchent à générer de la valeur et à atténuer les risques. Nos professionnels agissent à titre de conseillers de confiance auprès d'organisations confrontées à des enjeux importants qui exigent une attention urgente, une intégrité solide, une expérience éprouvée, une analyse claire et une compréhension des actifs corporels et incorporels. L'entreprise offre une gamme complète de services, de produits et de données qui permettent aux clients de composer avec des situations complexes, litigieuses et souvent catastrophiques.

Plus de 1 500 professionnels servent des organisations sur six continents, dont 81 % des cabinets d'avocats Global 200, 70 % des 20 meilleures compagnies d'assurance de Forbes (85 % des 50 meilleurs assureurs de dommages de l'NAIC) et 65 % des sociétés Fortune 100.

J.S. Held, ses sociétés affiliées et ses filiales ne sont pas des cabinets d'experts-comptables agréés et ne fournissent pas de services de vérification, d'attestation ou de tout autre service de comptabilité publique. J.S. Held, ses sociétés affiliées et ses filiales ne sont pas des cabinets d'avocats et ne fournissent pas de conseils juridiques. Titres offerts par l'intermédiaire de PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, membre de J.S. Held, membre de FINRA/ SIPC ou d'Ocean Tomo Investment Group, LLC, membre de J.S. Held, membre de FINRA/ SIPC. Tous droits réservés.

Kristi L. Stathis | Relations publiques mondiales | +1 786 833 4864 | [email protected]

