JERICHO, New York, 4 juin 2025 /CNW/ - La société d'experts-conseils de calibre mondial J.S. Held est fière d'annoncer la nomination de l'expert en propriété intellectuelle (PI) James E. Malackowski au poste de premier directeur de la propriété intellectuelle d'une société de conseil internationale. Lee Spirer, chef de la direction de J.S. Held, a déclaré : « Dans l'économie actuelle fondée sur le savoir, le directeur de la propriété intellectuelle joue un rôle stratégique et opérationnel important, tant à l'interne qu'à l'externe, auprès de nos clients. »

James E. Malackowski a été nommé directeur de la popriété intellectuelle de J.S. Held. La nomination d’un directeur de la propriété intellectuelle apporte à l’entreprise un savoir-faire dédié à la propriété intellectuelle, qui joue un rôle stratégique et opérationnel essentiel, tant en interne qu’au service de nos clients. Alors que les actifs incorporels représentent 72 % de la valeur marchande du MSCI World Mid-Cap, soit plus de 8 300 milliards de dollars américains, la nomination d’un directeur de la propriété intellectuelle souligne notre engagement en faveur de l’innovation, de la création de valeur et de la gestion de la propriété intellectuelle et des autres actifs incorporels. Étude de J.S. Held, sur la valeur marchande des actifs incorporels des sociétés mondiales à moyenne capitalisation du MSCI

Protection de la propriété intellectuelle et les autres actifs incorporels de J.S. Held

Les experts de J.S. Held ont développé des méthodologies, des cadres, des outils propriétaires et des recherches qui soutiennent le travail des clients. Le directeur de la propriété intellectuelle travaille en partenariat avec l'ensemble de l'entreprise afin de s'assurer que ces actifs incorporels sont identifiés, protégés et exploités au profit de l'entreprise. Le fait de disposer d'un responsable dédié à la propriété intellectuelle aidera l'entreprise à accélérer le développement et le déploiement de nouvelles méthodologies, tout en garantissant des mesures raisonnables pour protéger nos innovations », a souligné James E. Malackowski.

Gestion de la propriété intellectuelle et des autres actifs incorporels de J.S. Held

J.S. Held dispose d'un solide portefeuille de brevets, notamment un « système et une méthode de financement d'une transaction d'assurance », des marques commerciales, des données, des secrets commerciaux et d'autres technologies exclusives qui soutiennent le travail de ses clients. « En tant que directeur de la propriété intellectuelle, j'ai l'intention de m'associer à la direction de l'entreprise et à nos experts professionnels à travers le monde pour gérer et monétiser les nombreux brevets, marques déposées, données et autres actifs exclusifs qui distinguent J.S. Held de ses concurrents, au bénéfice de ses clients et de ses investisseurs », a ajouté James E. Malackowski.

Le groupe de conseil en propriété intellectuelle le plus complet au monde

Ocean Tomo, qui fait partie de J.S Held, s'appuie sur une compréhension approfondie de la valeur et des risques liés à la propriété intellectuelle (PI), fournissant ainsi une base d'expertise pour l'économie de l'innovation (Expertise for the Innovation Economy™). Forts de plus de 30 ans d'expérience dans l'évaluation de la PI dans les instances les plus rigoureuses (tribunaux d'État, fédéraux et internationaux), les clients d'Ocean Tomo bénéficient d'un retour d'information continu sur les résultats des litiges en matière de dommages économiques, la tarification des transactions, les évaluations des marchés financiers, les conditions de financement par emprunt, les évaluations des capitaux propres et une connaissance technique approfondie. L'équipe possède la compréhension la plus complète et la plus éprouvée du marché en matière de valeur de la PI. Des experts financiers, techniques et du marché comprennent de manière unique la valeur contributive des inventions brevetées, du savoir-faire, des marques et des droits d'auteur qui imprègnent toutes les entreprises, considérant la PI non pas comme un actif isolé, mais comme une composante intégrante de la valeur de l'entreprise.

Des experts multidimensionnels en propriété intellectuelle au service des clients de J.S. Held

L'expertise en matière de propriété intellectuelle imprègne l'ensemble de l'organisation mondiale. Au-delà de l'expertise de J.S. Held dans le domaine de la PI, Ocean Tomo, qui fait partie de J.S. Held, regroupe des experts multidisciplinaires qui combinent leur expertise en matière de propriété intellectuelle à des spécialisations clés, notamment :

Intelligence artificielle (IA)

Veille stratégique

Services-conseils en construction

Gestion des risques d'entreprise

Enquêtes sur les fraudes

Comptabilité judiciaire

Services-conseils en matière de sinistres

Restructuration, redressement, mise sous séquestre et faillite

Étude de J.S. Held sur la valeur marchande des actifs incorporels des sociétés mondiales à moyenne capitalisation du MSCI

S'appuyant sur l'importante étude sur la valeur marchande des actifs incorporels réalisée par Ocean Tomo et consultée plus de 150 000 fois, J.S. Held a publié une étude sur les sociétés mondiales à moyenne capitalisation du MSCI. Comme le montre le graphique, les actifs incorporels représentent désormais 72 % de la valeur marchande des entreprises mondiales à moyenne capitalisation du MSCI. En 2025, la valeur marchande des actifs incorporels des entreprises de l'indice MSCI Mid-Cap World dépassera 8 300 milliards de dollars américains.

Compréhension de la valeur des actifs corporels et incorporels

La profondeur et l'étendue du travail de J.S. Held sur le marché de l'assurance dommages et ceux d'Ocean Tomo sur toutes les formes de propriété intellectuelle et autres actifs incorporels se combinent de manière unique pour créer une base solide en matière d'évaluation des risques, d'analyse des données, de connaissance du marché mondial, de conformité réglementaire, d'adaptabilité technologique et d'atténuation des risques. Ensemble, ces compétences permettent aux experts de J.S. Held de mieux évaluer les risques commerciaux dans diverses zones géographiques, contextes géopolitiques, cadres réglementaires et avancées technologiques, au profit de nos clients.

Obtenez plus d'informations sur James E. Malackowski, le nouveau directeur de la popriété intellectuelle de J.S. Held.

À propos de J.S. Held

J.S.Held est un cabinet mondial d'experts-conseils qui combine une expertise technique, scientifique, financière et stratégique pour conseiller les clients qui cherchent à créer de la valeur et à atténuer les risques. Nos professionnels agissent à titre de conseillers de confiance auprès d'organisations confrontées à de grands enjeux qui exigent une attention urgente, une intégrité solide, une analyse claire et une compréhension des actifs corporels et incorporels. Le cabinet offre une gamme complète de services, de produits et de données qui permettent aux clients de composer avec des situations complexes, litigieuses et souvent catastrophiques.

Plus de 1 500 professionnels desservent des entreprises sur six continents, dont 84 % des cabinets d'avocats du Global 200, 75 % des 20 meilleures compagnies d'assurance selon Forbes (90 % des 50 meilleurs assureurs multirisques NAIC) et 71 % des sociétés membres du Fortune 100.

Verdantix, dans son rapport « Green Quadrant : Services de conseil en gestion des risques d'entreprise » (2025), évalue 15 des plus éminents conseillers en gestion des risques d'entreprise et classe le cabinet de conseil international J.S. Held parmi les entreprises les plus performantes en matière de capacités et de dynamique.

J.S. Held, ses sociétés affiliées et ses filiales ne sont pas des cabinets comptables agréés et ne fournissent pas de services de vérification, d'attestation ou d'autres services d'expertise comptable. J.S. Held n'est pas un cabinet d'avocats et ne fournit pas de conseils juridiques. Titres offerts par PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, faisant partie de J.S. Held, membre de la FINRA et de la SIPC. Tous droits réservés.

