JERICHO, NEW YORK, 12 septembre 2025 /CNW/ - La société d'experts-conseils de calibre mondial J.S. annonce la nomination de Stephanie Giammarco, CPA, CFE, CEDS, au poste de vice-présidente exécutive principale et responsable de division. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle dirige une équipe de plus de 500 experts. Elle rendra compte à Lee Spirer, chef de la direction, et se joindra à l'équipe de direction de l'entreprise.

Responsable stratégique d'une équipe mondiale

Stephanie Giammarco apporte plus de 25 ans d'expérience acquise au sein de deux grands cabinets mondiaux d'expertise comptable et de conseil, où elle s'est forgé une réputation dans la constitution d'équipes stratégiquement axées et intégrées à grande échelle.

Stephanie Giammarco, commentant son rôle chez J.S. Held, a déclaré : « C'est formidable de faire partie d'une entreprise véritablement mondiale, qui sert les clients de façon transparente et fonctionne comme une seule équipe, une seule entreprise, axée sur une seule mission.

Responsable experte, conseil en services professionnels basés sur la technologie

Stephanie Giammarco est une leader transformatrice qui a toujours utilisé des technologies avancées, notamment l'intelligence artificielle, l'analyse de données et les solutions cloud, pour moderniser les services professionnels.

Leadership stratégique à la croisée de la finance, de la criminalistique et de l'innovation

Stephanie Giammarco est largement reconnue pour son expertise à l'intersection d'enquêtes financières complexes, de comptabilité judiciaire et de solutions axées sur la technologie. Tout au long de sa carrière, elle a mis sur pied et dirigé des équipes chargées de gérer des enquêtes financières à enjeux élevés, d'analyser des environnements de données à grande échelle et de déployer des méthodologies innovantes pour lutter contre les malversations d'entreprises, le détournement d'actifs et les litiges commerciaux complexes. Elle a commencé sa carrière dans le domaine du conseil en contentieux et a depuis conseillé un large éventail de clients, allant des multinationales aux entités du secteur public, sur des questions telles que la criminalité financière, la détection des fraudes, la conformité réglementaire et la recherche électronique de preuves. Reconnue pour sa vision stratégique et son leadership collaboratif, elle obtient régulièrement des résultats à fort impact tout en favorisant un environnement propice à l'épanouissement et à l'épanouissement des professionnels.

Lee Spirer , directeur général de J.S. Held a déclaré : « Stephanie est une leader transformationnelle dynamique qui se concentre sur le développement de services innovants et intégrés à fort impact pour les clients. Son arrivée est directement liée à un aspect clé de notre stratégie, qui consiste à attirer de plus en plus de talents experts de haut niveau et à apporter des compétences diverses et différenciées au secteur juridique. » Commentant la décision de Stephanie de rejoindre J.S. Held, Lee Spirer observe : « Sa capacité éprouvée à stimuler la croissance par l'expansion organique et les fusions-acquisitions fait de Stephanie la candidate idéale pour la culture axée sur la croissance de J.S. Held. »

L'équipe de direction de J.S. Held

Stephanie Giammarco se joint aux autres chefs de division Jim Stanilious et Paul Banks, pour diriger des équipes multidisciplinaires composées d'experts techniques, scientifiques, financiers et stratégiques qui conseillent des professionnels de l'assurance, des conseillers juridiques, des dirigeants d'entreprise et des gestionnaires de risque, des organismes gouvernementaux et des investisseurs. Ensemble, J.S. Held aide les clients à gérer des dossiers complexes et à atténuer les risques à l'échelle mondiale.

À propos de J.S. Held

J.S.Held est un cabinet mondial d'experts-conseils qui combine une expertise technique, scientifique, financière et stratégique pour conseiller les clients qui cherchent à créer de la valeur et à atténuer les risques. Nos professionnels agissent à titre de conseillers de confiance auprès d'organisations confrontées à de grands enjeux qui exigent une attention urgente, une intégrité solide, une analyse claire et une compréhension des actifs corporels et incorporels. Le cabinet offre une gamme complète de services, de produits et de données qui permettent aux clients de composer avec des situations complexes, litigieuses et souvent catastrophiques.

Plus de 1 500 professionnels desservent des entreprises sur six continents, dont 84 % des cabinets d'avocats du Global 200, 75 % des 20 meilleures compagnies d'assurance selon Forbes (90 % des 50 meilleurs assureurs multirisques NAIC) et 71 % des sociétés membres du Fortune 100.

Verdantix, dans son rapport « Green Quadrant : Services de conseil en gestion des risques d'entreprise » (2025), évalue 15 des plus éminents conseillers en gestion des risques d'entreprise et classe le cabinet de conseil international J.S. Held parmi les entreprises les plus performantes en matière de capacités et de dynamique.

L'équipe de direction de J.S. Held, ses sociétés affiliées et ses filiales ne sont pas des cabinets comptables agréés et ne fournissent pas de services de vérification, d'attestation ou d'autres services d'expertise comptable. L'équipe de direction de J.S. Held n'est pas un cabinet d'avocats et ne fournit pas de conseils juridiques. Titres offerts par PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, faisant partie de J.S. Held, membre de la FINRA et de la SIPC. Tous droits réservés.

Personne-ressource pour les médias

Kristi L. Stathis, J.S. Held, +1 773 294 4864, [email protected] , JSHeld.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1824221/JS_Held_Logo.jpg

SOURCE J.S. Held