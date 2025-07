J.P. Morgan Asset Management Renforce sa Présence sur le Marché Canadien avec le Lancement d'un Nouvel FNB

TORONTO, le 28 juill. 2025 /CNW/ - J.P. Morgan Asset Management Canada (JPMAM)* a annoncé aujourd'hui l'expansion de ses fonds négociés en bourse (FNBs) gérés activement avec le lancement du FNB actif actions mondiales sélectionnées JPMorgan.(TSX: JGLO). JGLO a clôturé son offre initiale d'unités et est maintenant négocié à la Bourse de Toronto (TSX).

"JGLO offre aux Canadiens l'accès à nos meilleures idées pour une exposition aux actions mondiales. C'est l'une de nos stratégies institutionnelles les plus réussies, maintenant disponible sous forme de FNB," a déclaré Travis Hughes, Responsable du Canada chez J.P. Morgan Asset Management. "En s'appuyant sur les idées d'une équipe d'experts de l'industrie, JGLO offre aux Canadiens l'accès à une appréciation du capital à long terme grâce à un portefeuille d'actions mondiales."

Construit sur une approche à long terme axée sur un processus de sélection de titres ascendant, le FNB vise à surpasser l'indice MSCI World, en offrant une croissance supérieure et un rendement de flux de trésorerie disponible avec une valorisation similaire ou inférieure par rapport à l'indice de référence, tout en gérant efficacement les risques à travers les secteurs et les régions.

"Cette offre fournit une autre opportunité pour les Canadiens d'accéder à une stratégie d'actions à forte conviction qui vise à performer dans des environnements axés sur la valeur et la croissance," a déclaré Jay Rana, Responsable de l'activité de conseil canadien chez J.P. Morgan Asset Management. "Cela continue l'engagement de J.P. Morgan Asset Management à offrir une valeur durable et à long terme pour les investisseurs."

JGLO est soutenu par une équipe de 80 analystes et est dirigé par le vétéran de l'industrie Helge Skibeli, qui a été l'un des architectes du processus de recherche mondial de JPMAM, et par Christian Pecher, un vétéran de notre équipe de recherche avec près de trois décennies d'expertise. En appliquant une approche de recherche rigoureuse, l'équipe cherche à identifier des entreprises aux valorisations attrayantes avec un flux de trésorerie solide et un potentiel de croissance des bénéfices soutenu.

Avec plus de 40 ans d'expérience au service des investisseurs canadiens, J.P. Morgan Asset Management continue d'étendre sa présence dans le pays. Cette dernière offre s'appuie sur le lancement en octobre 2024 de JPMAM sur le marché canadien des FNB. Chaque FNB lancé reflète l'engagement et la dévouement de la firme à fournir aux investisseurs canadiens des solutions différenciées et orientées vers les résultats, soutenues par une expertise de niveau institutionnel.

À propos de J.P. Morgan Asset Management

J.P. Morgan Asset Management, avec des actifs sous gestion de 3,7 billions de dollars américains (au 31 mars 2025), est un leader mondial de la gestion d'investissements. Les clients de J.P. Morgan Asset Management incluent des institutions, des investisseurs particuliers et des individus fortunés dans tous les principaux marchés à travers le monde. La firme offre des capacités d'investissement globales dans les actions, les titres à revenu fixe, l'immobilier, les fonds spéculatifs, le capital-investissement et la liquidité.

Divulgations

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés aux investissements dans les FNB. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment, et la performance passée peut ne pas se répéter.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant la stratégie de marché canadienne de JPMAM. Ces déclarations ne sont pas des faits historiques mais reflètent les attentes actuelles de JPMAM concernant les événements futurs. Les déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient entraîner des résultats ou des événements réels différents de manière significative des attentes actuelles, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs économiques et de marché généraux. Bien que JPMAM estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives sont raisonnables, ces déclarations ne garantissent pas la performance future. Les lecteurs sont avertis de ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives en raison de leur incertitude inhérente. JPMAM ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement toute déclaration prospective, sauf si la loi l'exige.

Ce communiqué de presse est publié au Canada par JPMorgan Asset Management (Canada) Inc., qui est enregistrée en tant que Gestionnaire de portefeuille et Courtier sur le marché dispensé dans toutes les provinces et territoires canadiens sauf le Yukon, et en tant que Gestionnaire de fonds d'investissement en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador.

J.P. Morgan Asset Management est la marque pour l'activité de gestion d'actifs de JPMorgan Chase & Co. et de ses affiliés dans le monde entier.

SOURCE : J.P. Morgan Asset Management Canada

Entité légale au Canada : JPMorgan Asset Management (Canada) Inc.

SOURCE J.P. Morgan Asset Management Canada

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Laura Silva, Edelman, [email protected], 438-364-6867