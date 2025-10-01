J.P. Morgan Asset Management lance ses premiers FNB de titres à revenu fixe au Canada

TORONTO, le 1er oct. 2025 /CNW/ - J.P. Morgan Asset Management Canada (JPMAM) 1 a annoncé aujourd'hui le lancement du FNB actif de revenu américain à très court terme JPMorgan (TSX: JPST) et du FNB actif d'obligations américaines JPMorgan (TSX: JBND). Il s'agit de la première entrée de la société sur le marché canadien des FNB de titres à revenu fixe, élargissant ainsi son offre à une nouvelle classe d'actifs pour les investisseurs.

« Le marché canadien continue de démontrer une forte demande pour des solutions d'investissement sophistiquées permettant de naviguer dans des dynamiques de marché en constante évolution. Au cours de la dernière année, nous avons lancé six FNB au Canada et sommes ravis d'annoncer aujourd'hui le lancement de nos premiers FNB de titres à revenu fixe. Nous célébrons également le premier anniversaire de notre franchise canadienne de FNB, » a déclaré Travis Hughes, responsable du Canada chez J.P. Morgan Asset Management. « Le lancement de JPST et JBND témoigne de notre engagement continu à offrir une gestion active de classe mondiale aux investisseurs canadiens. »

JPST investit principalement dans des titres de créance d'entreprises et structurés de haute qualité à court terme, offrant aux investisseurs une option conservatrice pour générer des revenus. JPST cherche actuellement à atteindre son objectif d'investissement en investissant la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs dans le FNB actif de revenu américain à très court terme JPMorgan, un FNB américain coté sur le NYSE Arca, qui est actuellement le plus grand FNB de titres à revenu fixe géré activement au monde*. S'appuyant sur la philosophie conservatrice du groupe de Liquidité Mondiale de JPMAM, JPST constitue une alternative à la trésorerie et vise à offrir un revenu courant tout en gérant le risque.

JBND est une stratégie de base de titres de qualité investissement conçue pour être la pierre angulaire du plan d'un client. Elle privilégie la protection contre les baisses tout en cherchant à obtenir de solides rendements ajustés au risque grâce à une gestion active. La stratégie adopte une approche disciplinée axée sur la valeur, reposant sur une analyse minutieuse des émetteurs et des titres individuels. JBND bénéficie des vastes ressources de la société, notamment d'une plateforme de recherche mondiale où les analystes comptent en moyenne près de deux décennies d'expérience.

« Nous sommes ravis de lancer JPST et JBND au Canada, renforçant ainsi notre position mondiale en tant que chef de file des FNB de titres à revenu fixe gérés activement, » a déclaré Travis Spence, responsable mondial des FNB chez J.P. Morgan Asset Management. « La gestion active dans le secteur des titres à revenu fixe est non seulement éprouvée, mais aussi préférée, avec plus de 70 % des fonds communs mondiaux2. Les FNB offrent un moyen encore plus efficace pour les investisseurs en titres à revenu fixe d'accéder au marché, et nous prévoyons que les actifs mondiaux des FNB de titres à revenu fixe gérés activement quadrupleront au cours des cinq prochaines années3. Nous continuerons d'élargir notre gamme de FNB de titres à revenu fixe gérés activement au Canada afin de donner accès à toute la profondeur de notre plateforme de titres à revenu fixe. »

Avec plus de 40 ans d'expérience au service des investisseurs canadiens, J.P. Morgan Asset Management continue d'accroître sa présence au pays. Cette nouvelle offre s'appuie sur le lancement de JPMAM sur le marché canadien des FNB en octobre 2024 et s'inscrit dans la stratégie continue de JPMAM visant à offrir aux investisseurs canadiens des solutions différenciées et axées sur les résultats, soutenues par une expertise institutionnelle de haut niveau.

JPST et JBND ont clôturé leur offre initiale d'unités et sont désormais négociés à la Bourse de Toronto (TSX).

À propos de J.P. Morgan Asset Management

J.P. Morgan Asset Management, avec un actif sous gestion de 3,8 billions de dollars américains (au 30 juin 2025), est un leader mondial de la gestion d'actifs. Les clients de J.P. Morgan Asset Management incluent des institutions, des investisseurs particuliers et des personnes fortunées sur tous les principaux marchés mondiaux. La société offre des capacités d'investissement mondiales dans les actions, les titres à revenu fixe, l'immobilier, les fonds de couverture, le capital-investissement et la liquidité.

Divulgations

1 Entité juridique au Canada : JPMorgan Asset Management (Canada) Inc.

2 Morningstar, au 31 juillet 2025

3 Selon le document de J.P. Morgan Asset Management : The Power of Fixed Income ETFs.

*Morningstar, en date du 22 septembre 2025.

Les commissions, les frais de gestion, les frais de suivi et les dépenses peuvent tous être associés aux placements dans les FNB. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé peut ne pas se répéter. Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant la stratégie de JPMAM sur le marché canadien. Ces déclarations ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de JPMAM concernant des événements futurs. Les déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs économiques et de marché généraux. Bien que JPMAM estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives sont raisonnables, ces déclarations ne garantissent pas la performance future. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives en raison de leur incertitude inhérente. JPMAM ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser publiquement toute déclaration prospective, sauf si la loi l'exige. Ce communiqué de presse est publié au Canada par JPMorgan Asset Management (Canada) Inc., qui est inscrite à titre de gestionnaire de portefeuille et de courtier sur le marché dispensé dans toutes les provinces et territoires canadiens, sauf le Yukon, de gestionnaire de fonds d'investissement en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador, de gestionnaire de négociation de marchandises en Ontario et de gestionnaire de portefeuille de produits dérivés au Québec. J.P. Morgan Asset Management est la marque de la division de gestion d'actifs de JPMorgan Chase & Co. et de ses sociétés affiliées dans le monde entier.

SOURCE J.P. Morgan Asset Management Canada

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Sonali Karkee, Edelman Smithfield | [email protected], 416-684-9340