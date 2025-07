J.P. Morgan Asset Management annonce une correction du prix d'émission pour le FNB actif JPMorgan Global Select Equity

TORONTO, le 29 juill. 2025 /CNW/ - J.P. Morgan Asset Management Canada (JPMAM)* a annoncé aujourd'hui que le prix de son offre initiale d'unités du FNB actif JPMorgan Global Select Equity (TSX: JGLO) a été ajusté de 25,00 $ par unité à 40,00 $ par unité, à compter du 22 juillet 2025.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés aux investissements dans les FNB. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment, et la performance passée peut ne pas se répéter.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant la stratégie de marché canadienne de JPMAM. Ces déclarations ne sont pas des faits historiques mais reflètent les attentes actuelles de JPMAM concernant les événements futurs. Les déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient entraîner des résultats ou des événements réels différents de manière significative des attentes actuelles, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs économiques et de marché généraux. Bien que JPMAM estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives sont raisonnables, ces déclarations ne garantissent pas la performance future. Les lecteurs sont avertis de ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives en raison de leur incertitude inhérente. JPMAM ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement toute déclaration prospective, sauf si la loi l'exige.

Ce communiqué de presse est publié au Canada par JPMorgan Asset Management (Canada) Inc., qui est enregistrée en tant que Gestionnaire de portefeuille et Courtier sur le marché dispensé dans toutes les provinces et territoires canadiens sauf le Yukon, et en tant que Gestionnaire de fonds d'investissement en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador.

J.P. Morgan Asset Management est la marque pour l'activité de gestion d'actifs de JPMorgan Chase & Co. et de ses affiliés dans le monde entier.

SOURCE : J.P. Morgan Asset Management Canada

Entité légale au Canada : JPMorgan Asset Management (Canada) Inc.

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Sonali Karkee, Edelman Smithfield, [email protected], 416-684-9340