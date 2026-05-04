J.P. Morgan Asset Management lance au Canada des FNB de revenu de primes sur actions couverts en dollars canadiens

Les nouveaux FNB offrent aux investisseurs canadiens un accès aux stratégies d'actions de revenu de prime de la firme, tout en couvrant l'exposition au risque de change

TORONTO, le 4 mai 2026 /CNW/ - J.P. Morgan Asset Management (JPMAM)1 a annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouveaux FNB couverts en dollars canadiens : FNB actif d'actions américaines de revenu à prime JPMorgan - couvert en CAD (TSX : JEPH) et le FNB actif d'actions Nasdaq de revenu à prime JPMorgan - couvert en CAD (TSX : JPQH), inscrits à la Bourse de Toronto. Ces FNB sont conçus pour offrir un revenu, en plus d'une exposition aux actions américaines, tout en gérant le risque de change.

JEPH et JPQH sont les versions couvertes en dollars canadiens des stratégies du FNB actif d'actions américaines de revenu à prime JPMorgan (TSX : JEPI) et du FNB actif d'actions Nasdaq de revenu à prime JPMorgan (TSX : JEPQ), respectivement. L'ajout de versions couvertes en dollars canadiens contribue à réduire l'incidence des fluctuations du dollar américain pour les investisseurs canadiens à la recherche de solutions actions axées sur le revenu.

« Nous sommes heureux d'offrir aux investisseurs les versions couvertes en dollars canadiens de nos stratégies de revenu de primes sur actions afin de soutenir ceux qui recherchent la génération de revenu tout en conservant une exposition aux actions dans les marchés dynamiques d'aujourd'hui, » a déclaré Travis Hughes, chef du Canada, J.P. Morgan Asset Management. « Le lancement de JEPH et de JPQH élargit l'accès à notre gamme de FNB de revenu de primes et offre aux investisseurs une option pour équilibrer leur exposition au risque de change. »

S'appuyant sur l'expertise de gestion active de JPMAM, ces FNB offrent une exposition aux actions combinée à une approche de génération de revenu fondée sur les options. Les stratégies visent à offrir une combinaison de revenu et de participation aux marchés boursiers grâce à un processus rigoureux de construction de portefeuille.

« Les considérations liées aux devises peuvent jouer un rôle important dans la construction de portefeuille pour les conseillers financiers et les investisseurs canadiens », a déclaré Jay Rana, chef de la pratique des conseillers clients au Canada, J.P. Morgan Asset Management. « En offrant des versions couvertes en dollars canadiens de JEPI et de JEPQ, nous donnons aux conseillers une flexibilité accrue pour intégrer ces stratégies axées sur le revenu dans les portefeuilles des clients. »

Forte de plus de quatre décennies d'expérience au service des investisseurs canadiens, JPMAM continue d'accroître sa présence sur le marché et son engagement à offrir des solutions de placement distinctives au Canada. L'introduction de JEPH et de JPQH porte à 11 le nombre total de FNB de la société inscrits au Canada, depuis son entrée sur le marché canadien des FNB en 2024.

JEPH et JPQH se négocient maintenant à la Bourse de Toronto.

À propos de J.P. Morgan Asset Management

J.P. Morgan Asset Management, avec des actifs sous gestion de 4,2 billions de dollars américains (au 31 décembre 2025), est un leader mondial de la gestion d'actifs. Les clients de J.P. Morgan Asset Management incluent des institutions, des investisseurs particuliers et des personnes fortunées sur tous les principaux marchés mondiaux. La société offre des capacités d'investissement mondiales dans les actions, les titres à revenu fixe, l'immobilier, les fonds de couverture, le capital-investissement et la liquidité.

Divulgations

1 Entité légale au Canada : JPMorgan Asset Management (Canada) Inc.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés aux placements dans les FNB. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se répéter. Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant la stratégie de marché canadienne de JPMAM. Ces déclarations ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de JPMAM concernant des événements futurs. Les déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs économiques et de marché généraux. Bien que JPMAM estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives sont raisonnables, ces déclarations ne garantissent pas le rendement futur. Les lecteurs sont avisés de ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives en raison de leur incertitude inhérente. JPMAM ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser publiquement toute déclaration prospective, sauf si la loi l'exige. Ce communiqué est publié au Canada par JPMorgan Asset Management (Canada) Inc., qui est enregistrée comme gestionnaire de portefeuille et courtier sur le marché dispensé dans toutes les provinces et territoires du Canada sauf le Yukon, gestionnaire de fonds d'investissement en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador. Elle est également conseillère en dérivés au Manitoba, gestionnaire de négociation de marchandises en Ontario et gestionnaire de portefeuille de dérivés au Québec. J.P. Morgan Asset Management est la marque de la division de gestion d'actifs de JPMorgan Chase & Co. et de ses sociétés affiliées dans le monde entier.

SOURCE J.P. Morgan Asset Management Canada

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