J.P. Morgan Asset Management Canada annonce une modification du niveau de risque pour le FNB actif d'actions Nasdaq de revenu à prime JPMorgan

TORONTO, le 18 févr. 2026 /CNW/ - J.P. Morgan Asset Management Canada (JPMAM) a annoncé aujourd'hui que le niveau de risque du FNB actif d'actions Nasdaq de revenu à prime JPMorgan (TSX : JEPQ) passe de « Faible à Moyen » à « Moyen », avec effet immédiat.

Ce changement de niveau de risque est fondé sur la méthode de classification des risques mandatée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières pour déterminer le niveau de risque des organismes de placement collectif, y compris les FNB. JPMAM passe en revue le niveau de risque de chacun des FNB qu'elle gère au moins une fois par année, ainsi que lorsqu'un FNB subit un changement important. Ce changement découle des examens périodiques effectués à l'interne par JPMAM et n'est pas attribuable à une modification des objectifs du JEPQ, de ses stratégies ou de sa gestion.

À propos de J.P. Morgan Asset Management

J.P. Morgan Asset Management, avec des actifs sous gestion de 3,8 T$ US (au 30 juin 2025), est un chef de file mondial de la gestion d'actifs. Les clients de J.P. Morgan Asset Management comprennent des établissements, des investisseurs individuels et des particuliers bien nantis dans tous les grands marchés du monde. La société offre à l'échelle mondiale des services de gestion de placements spécialisés dans les titres de capitaux propres, les titres à revenu fixe, l'immobilier, les fonds spéculatifs, le capital-investissement et la liquidité.

Divulgations

1 Entité juridique au Canada : Gestion d'actif JPMorgan (Canada) inc.

Un placement dans un FNB peut donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

Ce communiqué est publié au Canada par Gestion d'actif JPMorgan (Canada) inc., gestionnaire de portefeuille inscrit et courtier sur le marché dispensé dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, à l'exception du Yukon, et gestionnaire de fonds d'investissement inscrit en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador. Gestion d'actif JPMorgan (Canada) inc. est également conseiller en dérivés au Manitoba, directeur des placements de produits dérivés en Ontario et gestionnaire de portefeuille en dérivés au Québec. J.P. Morgan Asset Management est la marque de l'entreprise de gestion d'actifs de JPMorgan Chase & Co. et des membres de son groupe à l'échelle mondiale.

SOURCE J.P. Morgan Asset Management Canada

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter : Sonali Karkee, Edelman Smithfield, [email protected], 416-684-9340