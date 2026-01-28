J.P. Morgan Asset Management Canada lance le FNB actif d'actions de marchés développés internationaux

Ce nouveau FNB actif offre aux investisseurs canadiens un accès diversifié et fondé sur la recherche aux actions internationales de marchés développés

TORONTO, le 28 janv. 2026 /CNW/ - J.P. Morgan Asset Management Canada (JPMAM) a annoncé aujourd'hui le lancement du FNB actif d'actions de marchés développés internationaux JPMorgan (TSX: JIDE), marquant l'expansion de la société dans les actions internationales de marchés développés dans le cadre de sa gamme croissante de FNB canadiens. Ce nouveau FNB répond à la demande croissante des investisseurs canadiens pour une diversification au-delà des marchés domestiques grâce à des stratégies de gestion active.

JIDE offre aux investisseurs une exposition active à des sociétés de grande qualité sur les marchés développés, soutenue par les capacités mondiales de recherche en actions de J.P. Morgan.

« Alors que les investisseurs canadiens recherchent des solutions en actions plus sophistiquées pour diversifier leurs portefeuilles, les marchés internationaux développés demeurent une source clé d'opportunités à long terme », a déclaré Travis Hughes, directeur du Canada chez JPMAM. « JIDE donne accès à notre stratégie internationale d'actions de marchés développés à plus forte conviction, en tirant parti de la profondeur de notre recherche mondiale pour aider les investisseurs à élargir la diversification de portefeuille ».

La stratégie se concentre sur des sociétés de grande qualité avec des valorisations attrayantes et des perspectives en amélioration, dans le but d'offrir une croissance du capital à long terme en investissant dans des actions internationales. Le processus d'investissement éprouvé, s'appuie à la fois sur des analyses quantitatives et fondamentales.

« JIDE apporte une gestion active aux investisseurs canadiens qui souhaitent un accès efficace aux marchés internationaux développés », a déclaré Jay Rana, directeur du secteur des conseillers canadiens chez JPMAM. « Ce lancement renforce notre engagement à offrir des solutions fondées sur la recherche, qui aident les investisseurs à naviguer les marchés mondiaux et accéder à une croissance à long terme ».

Avec plus de quatre décennies d'expérience au service des investisseurs canadiens, JPMAM continue d'étendre sa présence sur le marché canadien. Le lancement de JIDE marque le neuvième FNB de JPMAM à être coté au Canada, venant renforcer la présence de la société sur le marché canadien des FNB depuis son arrivée en 2024. Il soutient également la stratégie de la société visant à offrir des solutions d'investissement différenciées aux clients canadiens.

JIDE a clôturé son offre initiale d'unités et est maintenant négocié à la Bourse de Toronto (TSX).

À propos de J.P. Morgan Asset Management

J.P. Morgan Asset Management, avec des actifs sous gestion de 3 800 milliards de dollars américains (au 30 juin 2025), est un leader mondial de la gestion d'actifs. Les clients de J.P. Morgan Asset Management incluent des institutions, des investisseurs particuliers et des personnes fortunées sur tous les principaux marchés mondiaux. La société offre des capacités d'investissement mondiales dans les actions, les titres à revenu fixe, l'immobilier, les fonds de couverture, le capital-investissement et la liquidité.

Divulgations

1 Entité légale au Canada : JPMorgan Asset Management (Canada) Inc.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés aux placements dans les FNB. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se répéter. Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant la stratégie de marché canadienne de JPMAM. Ces déclarations ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de JPMAM concernant des événements futurs. Les déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs économiques et de marché généraux. Bien que JPMAM estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives sont raisonnables, ces déclarations ne garantissent pas le rendement futur. Les lecteurs sont avisés de ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives en raison de leur incertitude inhérente. JPMAM ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser publiquement toute déclaration prospective, sauf si la loi l'exige. Ce communiqué est publié au Canada par JPMorgan Asset Management (Canada) Inc., qui est enregistrée comme gestionnaire de portefeuille et courtier sur le marché dispensé dans toutes les provinces et territoires du Canada sauf le Yukon, gestionnaire de fonds d'investissement en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador. Elle est également conseillère en dérivés au Manitoba, gestionnaire de négociation de marchandises en Ontario et gestionnaire de portefeuille de dérivés au Québec. J.P. Morgan Asset Management est la marque de la division de gestion d'actifs de JPMorgan Chase & Co. et de ses sociétés affiliées dans le monde entier.

