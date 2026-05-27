J.P. Morgan Asset Management Canada lance un FNB de titres à revenu fixe actif pour les investisseurs canadiens

Le nouveau FNB vise à offrir un revenu et un rendement total supérieurs à ceux des stratégies de base en titres à revenu fixe

TORONTO, le 27 mai 2026 /CNW/ - J.P. Morgan Asset Management Canada (JPMAM) a annoncé aujourd'hui le lancement du FNB actif JPMorgan Income (TSX : JPIE) à la Bourse de Toronto, élargissant ainsi son offre de titres à revenu fixe actifs au Canada. JPIE vise à générer un revenu attrayant et constant. Afin de gérer le risque de change, le fonds est couvert en dollars canadiens.

JPIE investit dans une gamme diversifiée de titres de créance à revenu fixe et de titres de créance à taux variable, et vise à offrir des niveaux de revenu et de rendement total supérieurs à ceux des stratégies de base en titres à revenu fixe, tout en maintenant un profil de risque similaire. Le fonds s'appuie sur l'expertise de la plateforme mondiale de titres à revenu fixe de J.P. Morgan, l'une des plus importantes au monde, avec plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 mars 2026.

« Les gestionnaires de portefeuille de JPIE cumulent des décennies d'expérience en matière d'investissement en titres à revenu fixe, et nous sommes ravis de mettre à la disposition des investisseurs canadiens leurs perspectives et leurs capacités grâce au lancement de JPIE, a déclaré Travis Hughes, chef de la direction au Canada, J.P. Morgan Asset Management Canada. »

« Dans le contexte actuel d'incertitude entourant les taux d'intérêt, le revenu demeure une priorité clé pour les conseillers financiers et leurs clients, a déclaré Jay Rana, responsable des activités auprès des conseillers canadiens, J.P. Morgan Asset Management Canada. JPIE peut aider les clients à rechercher des rendements plus élevés avec une gestion rigoureuse des risques. »

Cette offre la plus récente s'appuie sur l'(entrée de JPMAM sur le marché canadien des FNB de titres à revenu fixe). Fort de plus de quatre décennies d'expérience au service des investisseurs canadiens, JPMAM demeure déterminée à offrir des solutions de placement innovantes adaptées à l'évolution des besoins des investisseurs canadiens.

JPIE a clôturé son placement initial de parts et se négocie désormais à la Bourse de Toronto (TSX).

À propos de J.P. Morgan Asset Management

J.P. Morgan Asset Management, avec 4,2 billions de dollars américains d'actifs sous gestion (au 31 décembre 2025), est un leader mondial de la gestion d'actifs. Les clients de J.P. Morgan Asset Management incluent des institutions, des investisseurs particuliers et des personnes fortunées sur tous les principaux marchés mondiaux. La société offre des capacités d'investissement mondiales dans les actions, les titres à revenu fixe, l'immobilier, les fonds de couverture, le capital-investissement et la liquidité.

Divulgations

1 Entité légale au Canada : JPMorgan Asset Management (Canada) Inc.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés aux placements dans les FNB. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se répéter. Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant la stratégie de marché canadienne de JPMAM. Ces déclarations ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de JPMAM concernant des événements futurs. Les déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs économiques et de marché généraux. Bien que JPMAM estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives sont raisonnables, ces déclarations ne garantissent pas le rendement futur. Les lecteurs sont avisés de ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives en raison de leur incertitude inhérente. JPMAM ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser publiquement toute déclaration prospective, sauf si la loi l'exige. Ce communiqué est publié au Canada par JPMorgan Asset Management (Canada) Inc., qui est enregistrée comme gestionnaire de portefeuille et courtier sur le marché dispensé dans toutes les provinces et territoires du Canada sauf le Yukon, gestionnaire de fonds d'investissement en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador. Elle est également conseillère en dérivés au Manitoba, gestionnaire de négociation de marchandises en Ontario et gestionnaire de portefeuille de dérivés au Québec. J.P. Morgan Asset Management est la marque de la division de gestion d'actifs de JPMorgan Chase & Co. et de ses sociétés affiliées dans le monde entier.

SOURCE J.P. Morgan Asset Management Canada

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Sonali Karkee, Edelman Smithfield, [email protected], 416-684-9340