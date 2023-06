Des résultats élevés pour les aspects vitesse et information et contenu

TORONTO, le 8 juin 2023 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD ») a été classé au premier rang par J.D. Power pour la satisfaction de la clientèle à l'égard de son application de services bancaires mobiles1, une hausse d'une place par rapport à son résultat de 2022. Cette reconnaissance est attribuée dans le cadre de l'enquête 2023 sur la satisfaction à l'égard des applications mobiles de services bancaires de J.D. Power, menée auprès de plus de 1 500 utilisateurs de partout au Canada.

« Cette reconnaissance de J.D. Power pour notre appli mobile canadienne novatrice est une fierté pour nous, se réjouit Rizwan Khalfan, chef, Numérique et Paiements, Groupe Banque TD. À la TD, on mise beaucoup sur la personnalisation pour offrir une expérience client légendaire dans toutes nos interactions. En tirant profit des données et de l'intelligence artificielle, nous mettons à la portée de nos clients les renseignements nécessaires pour répondre à leurs besoins bancaires. »

L'enquête de J.D. Power mesure la satisfaction globale en fonction du rendement des applis par rapport à quatre aspects : navigation, vitesse, aspect visuel, et information et contenu. La TD s'est particulièrement distinguée pour la vitesse ainsi que l'information et le contenu.

Dans l'appli de la TD au Canada, une authentification unique donne accès aux services bancaires, aux primes et à la négociation2. De toutes les banques canadiennes, depuis neuf ans, c'est la TD qui compte le plus grand nombre d'utilisateurs actifs de son appli chaque mois3.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD Bank, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 16 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 30 avril 2023, les actifs de la TD totalisaient 1,9 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos de J.D. Power

J.D. Power est un leader mondial en matière de rétroaction des consommateurs, de services-conseils, d'analyse et de données. Pionnier dans l'utilisation des mégadonnées, de l'intelligence artificielle (AI) et de la modélisation algorithmique pour décoder les comportements des consommateurs, J.D. Power assure depuis plus de 50 ans une veille sectorielle perspicace sur les interactions de la clientèle avec les marques et les produits. Les grandes entreprises des principaux secteurs s'appuient sur les données de J.D. Power pour orienter leurs stratégies de contact avec la clientèle.

J.D. Power a des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour en savoir plus sur les services offerts par l'entreprise, visitez JDPower.com/business.

______________________________________ 1 À égalité en 2023. Pour en savoir plus sur les prix J.D. Power 2023, visitez www.jdpower.com/awards.

2 Négociation dans un compte Placements directs TD, un service offert par TD Waterhouse Canada Inc. La négociation n'est pas prise en charge dans l'appli TD pour les comptes NégociTitres TD.

3 Source : Data.ai. Pour les cinq grandes banques canadiennes (c.-à-d., TD, RBC, Banque Scotia, BMO et CIBC) pour la période terminée le 31 décembre 2022.

SOURCE TD Bank Group

Renseignements: Noa Salamon, [email protected]