Iyuno dévoile l'architecture de CLOE, un système d'IA multi-agents garantissant la cohérence des flux de travail liés au contenu

L'entreprise décrit un système conçu pour maintenir la continuité entre les scènes, les épisodes et les langues

BURBANK, Californie, 14 août 2026 /CNW/ -- Iyuno présente ce jour de nouveaux détails sur l'architecture de CLOE, sa plateforme d'IA conçue pour relever un défi clé dans la production de contenu : maintenir l'uniformité à grande échelle.

Si les outils d'IA permettent de générer rapidement du contenu, ils peinent souvent à assurer la cohérence dans les textes plus longs, ce qui entraîne des incohérences au niveau du ton, des personnages et du récit sur l'ensemble des processus de travail.

« L'un des plus grands défis liés au contenu international est que chaque version repart de zéro : chaque équipe doit réapprendre la même histoire », déclare David Lee, chef de la direction d’Iyuno. « CLOE permet de conserver cette compréhension ; ainsi, chaque version part d'un contexte existant au lieu de devoir la reconstruire. »

« À grande échelle, le contenu perd de sa pertinence lorsque la compréhension est réinitialisée », souligne David Lee, chef de la direction d'Iyuno. « Nous avons abordé cette question comme un problème de conception du système, pas seulement comme un problème de modèle. »

CLOE repose sur un cadre multi-agents qui définit la manière dont le contenu est interprété avant la génération des résultats. Le système s'articule autour de trois couches principales :

Couche sensorielle : enregistre les données provenant des dialogues, des éléments visuels et du son

enregistre les données provenant des dialogues, des éléments visuels et du son Couche de fusion : relie ces éléments, en suivant les relations et le fil narratif

relie ces éléments, en suivant les relations et le fil narratif Couche de mémoire : enregistre cette compréhension sous la forme d'une base de connaissances persistante et réutilisable

Cette approche permet à CLOE de maintenir une représentation continue du contenu, ce qui permet à plusieurs flux de travail - comme le sous-titrage, le doublage et l'accessibilité - de puiser dans le même contexte sous-jacent.

« L'un des plus grands défis du contenu mondial est que chaque version part de zéro - chaque équipe doit réapprendre la même histoire », déclare Lee. « CLOE permet de conserver cette compréhension ; ainsi, chaque version part d'un contexte existant au lieu de devoir la reconstruire. »

CLOE prend en charge un ensemble croissant de capacités d'IA modulaire, ou « compétences », tout au long du cycle de vie du contenu, chacune fonctionnant à partir de la même base partagée.

Iyuno continue d'élargir les capacités de la plateforme à mesure qu'elle adapte le déploiement à l'échelle des flux de travail de contenu mondiaux.

À PROPOS D'IYUNO

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SOURCE Iyuno

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