BURBANK, Californie, 1er avril 2026 /CNW/ - Iyuno, un fournisseur de premier plan de services de localisation pour les médias, annonce aujourd'hui le développement et le lancement anticipé de CLOE, une nouvelle plateforme d'intelligence contextuelle conçue pour remodeler la façon dont le contenu est préparé, commercialisé, localisé et adapté sur les marchés mondiaux.

Présentation de CLOE : la plateforme d’intelligence contextuelle d’Iyuno est conçue pour remodeler les flux de contenus. En saisissant le contexte du récit et en l’appliquant à la localisation, au marketing et à d'autres domaines, CLOE permet un contenu plus rapide, plus cohérent et évolutif tout en préservant l’intention créative. (PRNewsfoto/Iyuno)

À mesure que la demande pour des délais d'exécution plus rapides, une plus grande échelle et une meilleure qualité continue d'augmenter, les flux de travail de localisation traditionnels deviennent de plus en plus fragmentés et inefficaces. CLOE introduit une nouvelle approche : la plateforme saisit le contexte du récit et l'applique à tous les flux de travaux, extrants et marchés.

« CLOE est le résultat d'années passées à analyser la localisation sous tous les angles - créatif, technique et opérationnel », déclare David Lee, directeur général d'Iyuno. « Il s'agit d'une nouvelle façon d'appréhender la localisation, de l'orienter en fonction du contexte et de tirer le meilleur parti de l'IA pour repenser l'ensemble du cycle de vie des flux de travaux. Nous considérons qu'il s'agit d'une étape transformatrice dans la façon dont le contenu peut être déployé à l'échelle mondiale, avec une qualité renforcée, tout en préservant l'intention qui le sous-tend. »

Actuellement en phase de développement, CLOE saisit et structure le contexte de l'histoire dans un graphique de mémoire persistant qui peut être réutilisé pour la localisation, le marketing et les expériences interactives. En établissant une source unique de vérité pour l'ensemble du contexte d'un programme, la plateforme permet de créer des sous-titres, des doublages, des scripts et des actifs de marketing de façon plus uniforme et efficace, tout en réduisant le travail redondant entre les équipes.

CLOE est conçue pour soutenir les flux de travail fondés sur l'IA tout en gardant l'expertise humaine au cœur du processus, permettant aux équipes créatives de se concentrer sur la performance, la nuance et les décisions de grande valeur.

Iyuno prévoit de lancer les premières versions de CLOE après sa présentation inaugurale au NAB Show à Las Vegas le 19 avril, avec un développement continu et des versions élargies prévues pour la deuxième moitié de 2026 et au-delà.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2683109/Iyuno_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2947666/Updated_CLOE_PR_Image__1.jpg

SOURCE Iyuno

CONTACT : Kat Simonelli, [email protected]