L'installation de 1 355 mètres carrés s'ajoute aux récentes rénovations aux États-Unis et au Mexique, alliant technologie de pointe à l'esprit novateur et accueillant d'Iyuno Brazil.

BURBANK, Californie, 25 septembre 2025 /CNW/ - Iyuno se prépare à dévoiler un studio repensé à São Paulo, où des salles Dolby Atmos rencontrent des détails de design ludiques et des surprises cachées, alliant des normes mondiales à l'esprit créatif de son équipe brésilienne.

Iyuno São Paulo

Les installations de São Paulo comprennent maintenant 8 salles d'enregistrement ultramodernes, 2 salles de mixage, dont une équipée pour Dolby Atmos, et 2 salles de contrôle qualité, soutenues par les plus hauts niveaux de qualité et de sécurité. Au-delà de la technologie, l'espace a été conçu pour être créatif et accueillant : utilisant des éléments de design intérieur inspirés de la culture brésilienne unique et dynamique.

« Au sein de notre réseau mondial, cet investissement renforce la capacité de Iyuno à offrir des services de doublage haut de gamme à travers les Amériques et au-delà », a déclaré Chris Carey, vice-président directeur des opérations pour les Amériques. « Le Brésil est depuis longtemps reconnu comme une plaque tournante pour le doublage et le talent créatif, et cette expansion démontre l'engagement continu de Iyuno à soutenir le marché brésilien du doublage. »

« Ce studio a été construit en ayant en tête notre talent. Qu'il s'agisse de touches créatives dans l'espace ou de la salle de mixage Dolby Atmos, chaque détail est conçu pour inspirer tout en respectant les normes internationales les plus élevées », a déclaré Wendel Bezerra, responsable pays Brésil. « Nous voulons que tous les talents qui franchissent les portes se sentent valorisés, stimulés et prêts à offrir leur meilleure performance. »

Pour Iyuno Brazil, la rénovation n'est pas seulement une question d'espace, il s'agit de tirer parti de la culture innovante et accueillante de l'équipe, d'offrir aux talents un intérieur plus lumineux et de s'assurer que les histoires résonnent plus fortement auprès des publics du monde entier.

À PROPOS DE IYUNO

Iyuno (www.iyuno.com) est un fournisseur de premier plan de services de localisation pour l'industrie des médias et du divertissement. Reconnu par les plus grandes marques et créateurs de divertissement au monde, Iyuno offre des services complets de localisation de bout en bout depuis 40 bureaux répartis dans 32 pays. Grâce à un talent créatif et technique exceptionnel et à des installations et technologies de pointe, Iyuno affiche la plus grande présence mondiale dans les services de doublage, de sous-titrage et de médias.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2781477/Iyuno_Sao_Paulo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2683109/Iyuno_Logo.jpg

SOURCE Iyuno

CONTACT : [email protected]