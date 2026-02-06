BURBANK, Californie, 6 février 2026 /CNW/ - Iyuno a obtenu la certification ISO 27001, une norme mondialement reconnue pour la gestion de la sécurité de l'information. Cet accomplissement témoigne de l'engagement d'Iyuno à l'égard des meilleures pratiques en faveur de la sécurité et du travail continu visant à protéger le contenu, les données et les activités dans l'ensemble de sa présence mondiale.

« Nos équipes ont travaillé en étroite collaboration pour aligner Iyuno sur le cadre ISO 27001 », déclare Allan Dembry, responsable de la sécurité et de l'IT d'Iyuno. « La sécurité n'est pas un élément isolé. L'obtention de la norme ISO 27001 nous aide à contribuer de façon plus significative à l'écosystème élargi en apportant des pratiques cohérentes et fiables à notre travail avec nos clients et nos partenaires. »

La norme ISO 27001 fournit un cadre pour l'identification, la gestion et la réduction des risques au moyen de processus bien définis qui couvrent la technologie, la gouvernance et les activités quotidiennes.

Cette certification renforce l'approche de sécurité d'Iyuno et fournit une base solide alors que l'entreprise continue de collaborer avec ses clients, ses créateurs et ses fournisseurs de technologie dans l'ensemble de l'industrie.

À PROPOS D'IYUNO

Iyuno (www.iyuno.com) est un fournisseur de premier plan de services de localisation pour l'industrie des médias et du divertissement. Reconnu par les plus grandes marques et créateurs de divertissement du monde entier, Iyuno offre des services de localisation de bout en bout depuis ses 45 bureaux dans 29 pays. Forte d'une équipe de talents créatifs et techniques exceptionnels, d'installations de dernière génération et de technologies de pointe, Iyuno est fier d'avoir la plus grande présence mondiale qui amplifie ses offres de services de doublage, de sous-titrage et de médias.

